Eski Beşiktaşlı Negredo'nun golü Cadiz'e yetmedi
La Liga'nın 28. haftasında Atletico Madrid, Cadiz'i Joao Felix ve Rodrigo De Paul'ün golleriyle 2-1 mağlup etti. Cadiz'in tek golü ise eski Beşiktaşlı Negredo'dan geldi.
Atletico Madrid, La Liga'nın 28. hafta maçında sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi.
Diego Simeone'nin öğrencileri müsabakanın henüz 3. dakikasında Joao Felix'in golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Madrid temsilcisine 45. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'nun golüyle yanıt verdi ve devreye 1-1 eşitlikle gidildi.
İkinci yarı baskısını arttıran Atletico, aradığı golü 68. dakikada Rodrigo De Paul ile buldu ve müsabakada bir kez daha öne geçti.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid La Liga'da 28. haftanın açılış maçında Cadiz'i 2-1 mağlup etti.
Başkent temsilcisinde 83. dakikada müsabakaya dahil olan Javi, 88'de gördüğü kırmızı kartla maçın kalan kısmında takımını bir kişi eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Atletico, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
Müsabakadan eli boş ayrılan Cadiz ise maç fazlası ve 24 puanla 18. sırada konumlandı.
Kaynak: TRT Spor
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