Eski Başkan toprağa verildi

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın naaşı, Ankara'da toprağa verildi.

Cemal Aydın'ın cenazesi, MKE Ankaragücü Kulübü Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına merhumun oğlu Cem Aydın ve aile yakınlarının yanı sıra Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy, Eski MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan duaların ardından Cemal Aydın'ın naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan, 2002-2004 yıllarında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı da üstlenen Cemal Aydın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 73 yaşında hayatını kaybetmişti.