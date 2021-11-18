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Eski başbakanın tacizini ifşa etmişti! Kaybolan tenisçiden mektup

Çin devlet kanalı CGTN, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdüğü sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin kaleminden olduğu iddiasıyla mektup yayımladı.

Spor 18.11.2021, 11:44
Eski başbakanın tacizini ifşa etmişti! Kaybolan tenisçiden mektup

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) başkanı ve üst yöneticisi (CEO) Steve Simon'a yollanan mektupta, "Cinsel tacize uğradığım yönünde çıkan iddialar doğru değil. Kayıp veya güvenliğin olmadığı bir yerde değilim. Evimde dinleniyorum ve her şey yolunda. Beni önemsediğiniz için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Mektuba rağmen Peng Shuai'nin tacize uğradığını iddia ettiği 2 Kasım'da attığı mesajdan bu yana kimseyle görüşmemesi veya sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması, uluslararası tenis camiasında Çinli tenisçinin güvende olmadığına ilişkin şüpheleri daha da artırdı.

Steve Simon, WTA aracılığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu mektubu 35 yaşındaki Çinli tenisçinin yazdığına inanmakta zorlandığını belirterek, "Bu mektup, onun nerede olduğuna veya güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin endişelerimin daha da artmasına yol açtı. Peng Shuai, Çin hükümetinin eski en yüksek rütbedeki görevlilerinden birisi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek büyük bir cesaret örneği gösterdi. WTA ve dünyanın geri kalanı, onun güvende olduğuna ilişkin bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlar bekliyor. Onunla iletişime geçmek için defalarca teşebbüste bulunmama rağmen başaramadım." değerlendirmesinde bulundu.

Peng Shuai'nin özgürce konuşmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Simon, "Kadının sesi, sansürlenmemeli veya kontrol altına alınmamalı. O sese kulak verilmeli ve saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.

Peng Shuai, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Zhang tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajını, ülkenin sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşmıştı. Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayılmıştı.

WTA, iddiaların şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep ederken, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ise kınamıştı. Peng Shuai'nin güvenlik koşullarının belirsizliği üzerine yaşanan olaylar karşında Sırp Novak Djokovic, Japon Naomi Osaka ve Fransız Nicolas Mahut, Çinli tenisçiye destek mesajları yollamıştı.

Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan ve o dönem dünya sıralamasının zirvesine çıkan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

#Zhang Gaoli #Peng Shuai
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