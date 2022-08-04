Erzurumspor'un yeni başkanı belli oldu

Erzurumspor FK olağanüstü kurul toplantısında 72 üyenin kullandığı oyla birlikte Ahmet Dal, kulübün yeni başkanı oldu. Toplantıda, Erzurumspor isminin başından yer alan 'Büyükşehir Belediye' ibaresinin kaldırılmasına ve yeni ismin Erzurumspor FK olması kararı da alındı.

Zorlu bir dönemden geçtiklerini ama bu dönemi başarılı bir şeklide atlatacaklarını belirten yeni başkan Ahmet Dal, “Erzurumspor’dan Büyükşehir Belediye ibaresini kaldırarak Erzurumspor FK yaptık. Logomuz ise önceki logomuza benzer bir şekilde olacak. Bu sezon toparlanma sezonu olacak. Ciddi bir borcumuz var ve transfer tahtamız kapalı. Bunu çözmek için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi yine sürdüreceğiz. 8 Eylül son transfer gününe kadar mücadelemiz sürecek. Bu dönem borçlarımızı kapattığımız, nefes alabileceğimiz bir gelecek planı hazırladığımı tesislerimizin eksiklerini giderdiğimiz kurumsallaşmaya daha çok zaman harcadığımız, huzurlu yarınların temelini attığımız bir sezon olacak. Alt yapıdaki genç kardeşlerimizin gururla formamızı temsil ettikleri ve arkalarından gelecek olan gençlere ilham kaynağı olacakları sezon olacak. Futbol bir kaybetme ve kazanma oyunu, bu sezonda kazanıp sevineceğiz. Kaybettiğimiz maçlara da üzüleceğiz. Üzerimize ateşten bir gölek giyerek bu zorlu yolculuğa çıktık. Erzurumspor’a ve Erzurumlulara hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.