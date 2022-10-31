Erzurumspor son saniyede yıkıldı: 0-1

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Eyüpspor, Mete Kaan Demir'in 90+5. dakikada attığı şık golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan Eyüpspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Erzurumspor FK ise küme düşme hattına geriledi.

Kaynak: TRT Spor