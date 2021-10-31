Ertuğrul Sağlam sürprizi: Milli takım çalıştırabilir

Azerbaycan Milli Takımı'nda De Biasi dönemi sona eriyor.

11 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen İtalyan çalıştırıcıyla 11 Kasım’daki Lüksemburg maçı sonrası yolların ayrılacağı belirtildi.

De Biasi'nin yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Ajansspor'un haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Ertuğrul Sağlam'ı getirmeyi planlıyor.

Son olarak Samsunspor'da görev alan Ertuğrul Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.