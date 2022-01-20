Ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçının oynanacağı tarih açıklandı
21. haftada oynanması gerekirken Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı 22 Şubat'ta oynanacak.
Spor 20.01.2022, 17:17
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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|23
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|20
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|20
|20
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|20
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|21
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|21
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|20
|22
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|19
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|13
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|20
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|21
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|20
|33
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|20
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