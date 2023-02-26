Erteleme maçında Beşiktaş Antalyaspor'la berabere kaldı

29. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando'nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+6. dakikada Redmond'un soldan kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç'un ön direkte aşırttığı topa altıpasın içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Saiss'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

80. dakikada Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Redmond'un sağdan ortasında Tayyip Talha Sanuç'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Tayyip Talha'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol değer kazanmadı.

90. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vurdu. Cenk Tosun'un kale alanında kafayla tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdeniz iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Beşiktaş penaltıdan faydalanamadı. 90+4. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içinde kaleci Ataberk Dadakdeniz'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk'in şutunda, sağına uzanan kaleci Ataberk gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.