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Ersin Destanoğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Beşiktaş'ın derbide kurtardığı penaltı ile ön plana çıkan isimlerinden biris olan Ersin Destanoğlu, bugünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersin, derbideki penaltıyı kurtarmasının arkasında yatan sebebi açıklarken, aynı zamanda milli takım ile ilgili beklentilerini de söyledi. Siyah beyazlı takımın genç eldiveni kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini de dile getirdi.

Spor 27.10.2021, 12:35 27.10.2021, 12:38
Ersin Destanoğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklamalar!

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 2-1'ken sarı kırmızılıların Mohamed ile kullandığı penaltıyı kurtararak takımının 3 puan kazanmasındaki başrollerden birisi olan genç kaleci Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersin, Galatasaray maçından Muslera'nın yediği gollere, milli takımdan geleceğine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. 

İşte Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları:

Derbide galip geldiğimiz için memnunuz. Maç öncesi bütün oyuncuların nereye vurduğunu izlemiştim. Topu Mohamed alınca tahmin ettiğim köşeye yattım ve bu sayede kurtarmış oldum. 

Muslera çok büyük bir kaleci, 10 yıldır burada herkesin örnek aldığı bir kaleci. Bazen basit goller yiyebiliyor kaleciler, eleştiriliyorlar ama başka maçta telafi edebiliyorlar.

Rekabet herkes için iyi oluyor. Mert abi geldiğinden beri bana destek oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Rekabet takıma olumlu yansır. Hocanın kadroyu açıkladığı dakikaya kadar maça konsantre oluyorsunuz. Mert abi ya da ben fark etmez ikimiz de oynuyoruz. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan sahada kimin ne yaptığı.

Milli Takım beklediğimiz bir yer. Sahada en iyisini yaptıktan sonra er ya da geç kadroya gireceğimi biliyorum. Kasım olmazsa mart olur, mart olmazsa haziran olur. Ama mutlaka çağrılacağımı düşünüyorum.

Neuer çok küçükken örnek aldığım bir kaleciydi. Hala izliyorum ve örnek alıyorum. Beni izleyen kardeşlerim varsa onlar da asla pes etmesin, çalışsınlar.

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