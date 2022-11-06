Errick McCollum'a bıçaklı saldırı
Pınar Karşıyaka forması giyen ABD'li basketbolcu Errick McCollum, İzmir'de ailesinin yanında bıçaklı saldırıya uğradı.
Spor 06.11.2022, 13:03
Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'da oynayan McCollum, saldırıya uğradığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştiren kişinin plakasını paylaşan 34 yaşındaki basketbolcu, "İzmirli dostlarım; bu kişiyi polise bildirin. Benim ondan çok daha büyük ve genç olduğumu görünce bana bıçakla saldırdı. Hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlum da yanımdaydı, onları korumak istedim" ifadelerini kullandı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen McCollum'a sevenleri geçmiş olsun mesajları yolladı.
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