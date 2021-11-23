Erol Bulut: "Hakem ekibine hakkımızı helal etmiyoruz"
Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut hakem ekibine haklarını helal etmediklerini belirterek basın toplantısını soru almadan terk etti.
Spor 23.11.2021, 00:28
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını belirtti.
"Bugün özellikle soru almayacağım." diyen Bulut, "Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Beşinci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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