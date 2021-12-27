Erman Toroğlu'ndan yıldız futbolcuya övgü dolu sözler
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik hakkında övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu; Hamsik hakkında, "Büyük takımlar, alacaksanız böyle adam alın" dedi.
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik, izleyenleri etkilemeye devam ediyor. Sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen 34 yaşındaki oyuncu hem saha içi hem saha dışı davranışlarıyla herkese örnek oluyor.
"Topun içine çip mi koyuyor?"
A Spor'da yayınlanan bir programda konuşan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Marek Hamsik hakkında övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu, "Bir futbolcu izliyorum inanılır gibi değil ya. Hamsik denen adam. Ayağının içine bir çip mi koyuyor? Topun içine de koyuyor çaktırmadan herhalde. Kafaya lazımsa kafaya atıyor 30 metre, ayağa lazımsa ayağa atıyor, öne lazımsa öne atıyor, arkaya lazımsa arkaya atıyor. Bir de adam tam beyefendi. Kendi arkadaşlarına abilik yapıyor, rakibe terbiyesizlik yapmıyor, hakemle oynamıyor. Daha da önemlisi teknik adamın, sahadaki eli ayağı. Radar gibi adam. Büyük takımlar, alacaksanız böyle adam alın" ifadelerini kullandı.
Marek Hamsik bu sezon Süper Lig'de 17 maçta, 2 gol ve 4 asistle oynadı.
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