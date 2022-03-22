Erman Toroğlu, hakemlikteki akraba ilişkilerini gösteren listeyi yayımladı
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, MHK’nın hakem operasyonunun vaktinde yapıldığını vurgulayarak “Daha temizlik yapılması lazımdı” diyerek hakemler arasındaki akrabalık ilişkilerini gösteren listeyi yayımladı.
Erman Toroğlu, hakemlik camiasında akrabalık ilişkileri yüzünden görev aldığını ileri sürdüğü kişilerin listesini yayınladı.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, MHK'nın hakem operasyonunun zamanında yapıldığını savunarak "Daha temizlik yapılması lazım" dedi. Toroğlu, hakem camiası içindeki akrabalık ilişkilerini gösteren bir de isim listesi yayınladı.
Hakemliğin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabının tamamlandığını duyuran MHK; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya’yı listeden çıkarmıştı. MHK'nın 13 hakemle ilgili yaptığı operasyonu Sabah'taki köşesinde değerlendiren Toroğlu, "Diyorlar ki 'Bunun zamanı mıydı?' Evet, zamanıydı. Eksik mi? Evet eksik. Daha temizlik yapılması lazım mı? Evet... Bir yerden başlayacaksınız. Bunların içinde kabiliyetliler var, kabiliyetsizler var, ayıklayacaksınız. Çürük elmalar çıkabilir. Çünkü o çürükleri temizlemezseniz diğerlerini de çürütürler" dedi.
Hakemlikteki akraba ilişkilerini yazan Toroğlu, "Bu akrabalardan hakemliği biten gözlemci oluyor, gözlemciliği biten mentörlük yapıyor; MHK'lere giriyor. Yani uzayıp gidiyor. Dostun, kardeşin varsa kabiliyetliyse olsun, babasından iyi hakem olan da var ama yıllardır böyle rezillik olmaz. Organizasyonun büyüklüğüne bakın! Ahbap çavuş ilişkisi olanlar üst kademelerde, eşek gibi çalışıp imtihandan geçenler aşağıda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
İşte Toroğlu'nun yayımladığı ve hakemler arasındaki akrabalık ilişkilerini gösteren liste:
"Talat Tokat oğlu Metin Tokat, yeğeni Hikmet Tokat, yeğeni Serkan Tokat, yeğeni Muammer Tokat
Selami Şimşek oğlu Bahattin Şimşek
Adnan Şeker oğlu Burak Şeker
Serdar Çakır oğlu Cüneyt Çakır
Fethi Göçek yeğeni Hüseyin Göçek
Fahir Ersoy oğlu Kerem Ersoy
Şahin Taşkınsoy oğlu Buğra Taşkınsoy
Yaşar Filiz oğlu Mustafa Kürşat Filiz
Muharrem Altay oğlu Çağdaş Altay
Mümtaz Kapluhan oğlu Mehmet Kapluhan
Haluk Bayar oğlu Batuhan Bayar
Oğuz Uğurlu oğlu Oğuzhan Uğurlu
Ömer Ala oğlu Cem Boratay Ala
Osman Avcı oğlu İlker Yasin Avcı
Turgay Güdü yeğeni Barkın Güdü
Vedat Yüksel yeğeni Emre Yüksel
Mehmet Ali Taşçı oğlu Kutluhan Taşçı
Dursun Ali Esa'nın oğlu Barış Esa
İzzet Kösterelioğlu oğlu Ertuğrul Kösterelioğlu
Aydın Kankaş'ın oğlu M.Metin Kankaş
İsmet Cengiz oğlu Can Cengiz
Esat Sancaktar kardeşi Mirsat Sancaktar
Sadık Deda oğlu Cem Deda
Mustafa Çakar oğlu Ahmet Çakar
Muzaffer Sarvan oğlu Oğuz Sarvan
Yılmaz Çakman oğlu Serdar Çakman
Hasan Akyüz oğlu Cengiz Akyüz ve Zafer Akyüz
Ahmet Akçay oğlu Tufan Akçay
Onur Sorguç oğlu Kadir Sorguç
Hasan Ceylan oğlu Hakan Ceylan
Galip Bitigen oğlu Abdülkadir Bitigen
Recep Kaya oğlu Ahmet Kaya
Nahit Sarıkaya oğlu Serkan Sarıkaya ve Volkan Sarıkaya, yeğeni N.Berkan Sarıkaya
Mustafa Şafak oğlu İbrahim Şafak
Osman Altun oğlu Emre Altun
Cemil Coşkun oğlu M.ilker Coşkun
A.Can Lakot Oğlu Engin Lakot
Yılmaz Önen oğlu Yilnur Önen
Ünal Altınel oğlu Burak Altınel
Yusuf Gömeç oğlu C.Emre Gömeç
Kadir Tozlu oğlu Uğurcan Tozlu
Onur Sorguç oğlu Kadir Sorguç
Ünal Ünal oğlu Ümit Ünal"
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