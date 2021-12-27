Erling Haaland İngiltere yolcusu
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın, Manchester City'ye transfer olacağı iddia edildi.
Spor 27.12.2021, 12:09
Borussia Dortmund’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve bir sonraki adresi merak konusu olan Erling Haaland için İspanyol medyasında bir iddia geldi.
Diario Sport’ta yer alan habere göre; Barcelona’nın da istediği Norveçli golcü için Manchester City’nin de istekli olduğu vurgulandı. Haberde, Haaland için geçen yılki teklifi Borussia Dortmund tarafından kabul edilmeyen Manchester City’nin sözleşmesinde devreye girecek özel madde nedeniyle bu yaz transfer döneminde de teklif yapacağı ve menajeriyle görüştüğü belirtildi.
Genç golcü için Real Madrid’in de devrede olduğu öne sürülüyor.
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