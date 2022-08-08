Erling Haaland golle başladı
Premier Lig'in ilk haftasında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maça mavilerin yeni golcüsü Haaland damga vurdu.
Spor 08.08.2022, 18:06
Manchester City, West Ham United'ı 2-0 yenerek Premier Lig'e galibiyetle başladı.
Manchester City'nin gollerini 36 ve 65. dakikada Erling Haaland atarken, 22 yaşındaki Norveçli yıldız Premier Lig'de City formasıyla ilk gollerini kaydetmiş oldu.
Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 89 maçta, 86 gol atıp 23'te asist yapma başarısını göstermişti.
31
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|1
|3
|2. Trabzonspor
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Beşiktaş
|1
|3
|5. Galatasaray
|1
|3
|6. Gaziantep FK
|1
|1
|7. Sivasspor
|1
|1
|8. Ankaragücü
|0
|0
|9. Fenerbahçe
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Kasımpaşa
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Ümraniye
|0
|0
|15. Giresunspor
|1
|0
|16. Antalyaspor
|1
|0
|17. Kayserispor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0