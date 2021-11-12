"Erken gol fark getirir"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 15 puanla üçüncü sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son iki maçından ilkini yarın Cebelitarık ile yapacak. Ardından salı günü Karadağ ile son maçına çıkacak olan ay-yıldızlılar, iki maçı da kazanıp, grupta ilk 2 sıradaki Hollanda ve Norveç’in puan kaybını bekleyerek en azından play-offlara adını yazdırmaya çalışacak.

Gruptaki her ihtimali göz önünde bulunduran ve sıralamanın genel gol averajına kalmasını da hesaba katan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise yarınki Cebelitarık maçında oyuncularından gollü bir galibiyet istedi.

"Fırsatları iyi kullanın"

Takımla yaptığı toplantıda, erken golün önemine vurgu yapan Alman çalıştırıcının, “Rakibin durumu sizi yanıltmasın. Onlara saygı duyarak sahaya çıkın ama kendi gücünüzün de farkında olun. Evimizde yapacağımız karşılaşmada bulacağımız erken gol bizi farka götürebilir. Grupta her ihtimal söz konusu olabilir. Bu bakımdan gol averajını düzeltmemiz de önemli. Bu bilinçle sahada olup fırsatlardan yararlanmanızı istiyorum” dediği öğrenildi.

Kuntz’un, hafta boyunca yapılan idmanlarda golcüleri de özel olarak çalıştırdığı kaydedildi.

Abdülkadir çıkmadı, kaleciler özel çalıştı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü idman öncesi, teknik direktör Stefan Kuntz oyuncularla bir süre konuştu. Koordinasyon hareketlerinden sonra iki takıma ayrılan milli oyuncular, ceza alanında hücum organizasyonları üzerine çalıştı.

Abdülkadir Ömür, baldırındaki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı. Kaleciler ise görüş açısını yarı yarıya kapatan özel bir gözlükle çalışma yaptı. Milli kaleciler, yandan yapılan orta organizasyonlarında kısıtlı görüş açılarına rağmen topu kontrol etmeye çalıştı.