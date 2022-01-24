Eriksen'in transferi için kardiyoloji raporu bekleniyor
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası bir süre futbola ara veren Danimarkalı yıldız Eriksen Kardiyoloji raporunun çıkmasından sonra İngiliz ekibi Brentford'a transfer olacak.
Spor 24.01.2022, 13:04
Euro 2020'de Danimarka'nın grup aşamasında karşılaştığı Finlandiya maçında rahatsızlanan ve tedavi altına alınan Christian Eriksen takılan kalp pili nedeniyle Inter ile sözleşmesini feshetmişti. Serie A'nın sağlık protokolü gereği onamasına izin verilmemişti.
Futbola dönmeye hazırlanıyor
Geçen hafta İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Brentfort'un Danimarkalı yıldız orta saha oyuncusu Christian Eriksen'e 6 aylık sözleşme teklif ettiği ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını ifade edilmişti.
Daily Mail'in haberinde ise 29 yaşındaki futbolcunun kardiyoloji raporunun onaylanmasının ardından transferin resmiyete döküleceği belirtildi.
Premier Lig'de daha önce Tottenham forması giyen Eriksen 226 maçta 51 gol, 67 asistlik bir performans sergilemişti.
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