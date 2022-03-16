Eriksen geri döndü
EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta kalp rahatsızlığı geçiren Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçildi. Ayrıca Süper Lig'den Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius ve Galatasaraylı savunma oyuncusu Victor Nelsson'da Danimarka Milli Takımı'na davet edildi. Sarı-kırmızılı formayı giyen bir diğer isim Omar Elabdelloui'de ülkesi Norveç'in Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.
Spor 16.03.2022, 08:39 16.03.2022, 08:43
EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen baygınlık geçirmiş, ardından Inter ile olan sözleşmesi feshedilmişti.
Eriksen daha sonra Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından futbola dönen Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na çağırıldı.
Danimarka'nın 23 kişilik kadrosunda Galatasaray 'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Trabzonspor 'un golcüsü Andreas Cornelius da yer aldı. Sarı-kırmızılıların bir başka ismi Omar Elabdelloui ise Norveç’in, Slovakya ve Ermenistan mücadelelerinin kadrosuna seçildi. Omar, 1.5 yıl sonra milli formayı giymiş olacak.
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