Eriksen geri döndü

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçı sırasında Christian Eriksen baygınlık geçirmiş, ardından Inter ile olan sözleşmesi feshedilmişti.

Eriksen daha sonra Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzalamıştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından futbola dönen Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na çağırıldı.

Danimarka'nın 23 kişilik kadrosunda Galatasaray 'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson ve Trabzonspor 'un golcüsü Andreas Cornelius da yer aldı. Sarı-kırmızılıların bir başka ismi Omar Elabdelloui ise Norveç’in, Slovakya ve Ermenistan mücadelelerinin kadrosuna seçildi. Omar, 1.5 yıl sonra milli formayı giymiş olacak.