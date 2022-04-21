Erik ten Hag resmen açıklandı
Manchester United, teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurdu. Hollandalı teknik adamla 2025 yılına kadar anlaşıldı.
Spor 21.04.2022, 16:50
Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamla gelecek sezondan itibaren 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Erik ten Hag, kulübün internet sitesinde yer alan demecinde, Manchester United'ı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olacağını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Kulübün muhteşem tarihini ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Kulübün hak ettiği başarıya ulaşabilmesi için takımı geliştirmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.
2017 yılından bu yana Hollanda'nın Ajax takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikisi lig olmak üzere toplam beş kupa şampiyonluğu yaşadı.
Erik ten Hag, emekliye ayrılan Alex Ferguson'un ardından Manchester ekibinin başına geçen beşinci teknik direktör olacak.
Kaynak: AA
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