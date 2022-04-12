Erik Ten Hag ile anlaşılmak üzere

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Erik Ten Hag'a kavuşuyor.

Yeni sezona yeni menajeriyle girmeyi planlayan İngiliz devi, uzun süredir gündeminde yer alan Erik Ten Hag konusunda büyük aşama kaydetti.

The Athletic'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, 52 yaşındaki Hollandalı teknik direktörle sözlü anlaşmaya vardı. Manchester United'ın Ajax ile anlaşmaya varıp Ten Hag ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2017'den bu yana Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag takımıyla üst üste dördüncü Eredivisie şampiyonluğuna koşuyor.

Ajax'ta 6 kupa kazanan Ten Hag, Hollanda ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final başarısı gösterdi.

Kaynak: NTVSPOR