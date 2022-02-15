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Erick Pulgar "Sahaya çıktığım zaman farklı biri oluyorum"

GS TV'ye konuşan Galatasaray'ın Şilili futbolcusu Pulgar, amacının Galatasaray'ı bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkartmak olduğunu söyledi. Felipe Melo ile ilgili görüşleri de sorulan Pulgar, "Felipe Melo'nun gerçekten sahada karakterini gösteren, saygıdeğer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben de dışarıda sakin görünüyorum ama sahaya çıktığım zaman farklı biri oluyorum." dedi.

Spor 15.02.2022, 17:40
Erick Pulgar "Sahaya çıktığım zaman farklı biri oluyorum"

Erick Pulgar, transfer sürecini, "Galatasaray'ın ismini duymuştum tabii ki. Türkiye'de önemli bir takım olduğunu biliyordum. O sırada milli takımdaydım, Şili'deydim. Menajerim bana, 'Teklif var.' dediğinde ben de 'Tabii ki ilgilenirim.' dedim. Takımımla hemen entegre oldum. Beni çok iyi karşıladı takım arkadaşlarım. Güney Amerikalı oyuncular var, onlar hemen beni aralarına aldı. Sıcak bir karşılaşmamız oldu. Beni Galatasaraylı yaptılar anında." şeklinde anlattı.

Süper Lig'de 29 puanla alt sıralarda kalan takıma faydalı olacak özellikleri olduğunu aktaran 28 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Galatasaray, güzel sahaları ve tesisleri olan bir kulüp. Antrenmanlarının da yüksek kalitede olduğuna inanıyorum. Antrenmanlarım da güzel geçiyor. Buradaki çalışmalarımdan sonra fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Maça göre bilgi veriyorlar, bizi güzel hazırlıyorlar. Maça kazanmak için çıktığımızı verilen bilgilerden de anlıyoruz. Herkesin amacı birlikte başarmak. İlk maçta oyuna sonradan dahil oldum. Stada girdiğim zaman taraftarların tepkilerinden çok adrenalin hissettim. Güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. 90 dakika boyunca hiç susmamaları, sürekli arkamda bir destek oldu. Sürekli koşma isteği duydum ve bu maçı kazanmamız lazım hissiyle oynadım. İlk önce as oyuncu olarak ilk 11'de oyuna başlamak istiyorum. Tabii ki belli özelliklerim var. Çıktığım bu maçlarda da özelliklerimi göstererek takımın bu konudaki eksikliklerini kapatabileceğimi, onları daha da iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkarabilecek özellikler... Ben hızlı bir oyuncuyum, onun dışında pozisyonel oynuyorum. Oynadığım oyun sayesinde takıma yardımcı olacağıma inanıyorum."

"Sahaya çıktığım zaman farklı biri oluyorum"

Pulgar, dışarıda sakin biri olmasına rağmen sahaya çıkınca bambaşka birine dönüştüğünü söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz orta saha oyuncularından Felipe Melo ile ilgili görüşleri sorulan Pulgar, "Felipe Melo'nun gerçekten sahada karakterini gösteren, saygıdeğer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben de dışarıda sakin görünüyorum ama sahaya çıktığım zaman farklı biri oluyorum. Galatasaray formasıyla sahaya çıktıktan sonra taraftarların desteğiyle hakikaten adrenalin dolu oluyorum. Taraftarımız, ısınma sırasında bizi tribüne çağırıyor. Evdeyken de Galatasaray taraftarının ne yaptığıyla ilgili videolara bakmıştım. İsmimi duyduğum anda çekinerek gittim ve üçlü hareketleri yaptım. Hatta onlar çağırmadan bile gidebilirim artık." ifadelerini kullandı.

Yarım sezonluğuna kiralanan Şilili futbolcu, geleceğiyle ilgili, "Öncelikle amacım Galatasaray'ı olduğu yerden yükseltmek. Mayısta İtalya'ya dönmem gerekiyor. Burada Galatasaray ile neler yaptığıma bakıp sezon sonuna doğru karar vermekte fayda var diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Erick Pulgar, "Beni karşılamalarından dolayı taraftarımıza müteşekkirim. Onlara her maçta ihtiyacımız olduğunu bilmeleri önemli. Onların desteği olduğu zaman gerçekten takım farklı bir ateşle hareket etmeye başlıyor. Maçı kazanmaya başlamamız için onların desteği en önemli faktörlerden biri." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
#Galatasaray #GS TV #Erick Pulgar
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