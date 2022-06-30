Eric Botheim: Galatasaray'ın aradığı golcü
Galatasaray, serbest statüde bulunan Eric Botheim’ı gözüne kestirdi.
Spor 30.06.2022, 16:32
Galatasaray Eric Botheim’ın temsilcisi ile temas kurdu. Bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu imza parası talep ediyor.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA’nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde.
Botheim’ın İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan da talipleri var.
Rus ekibi Krasnodar, Eric Botheim için Bodo Glimt’e 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Kaynak: NTVSPOR
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