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Ergin Aslan'dan sert çıkış!: "Bırak artık bu işleri"

Yeni Şafak Spor Yazarı Ergin Aslan, TVNET'te yayınlanan 4X4 Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydunus hakkında konuştu. 48 yaşındaki hakemin karşılaşmayı kötü yönettiğine vurgu yapan Aslan, Aydunus'u sert sözlerle eleştirdi.

Spor 20.12.2021, 14:48
Ergin Aslan'dan sert çıkış!: "Bırak artık bu işleri"

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2-2 eşitlikle tamamlandı. Ancak maçın skorundan çok hakem Fırat Aydunus'un kararları dikkat çekti. Dün akşam TVNET'te yayınlanan 4X4 Futbol programında derbiyi değerlendiren Ergin Aslan, Aydunus'un maç içerisindeki hatalı kararlarına isyan etti. Aslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Benzer pozisyonlarda farklı farklı kararlar"

"48 yaşına gelmişsin Fırat hocam ne yapıyorsun? Bakıyorum ne yapıyorsun Allah aşkına verdiğin bir penaltı var abuk sabuk Ya ben kendime bakıyorum geri zekalı mıyım iki senedir şu el kuralını anlayamadım. Siz anladınız mı bilmiyorum. Hangisi penaltı, hangisi değil ben iki senedir üç senedir anlayamadım. Benzer pozisyonlarda farklı farklı kararlar."

"Bırak artık bu işleri"

"Fırat hocam gerçekten şu işleri bırak. Bak işleri bırak, böyle yapma anlamında kullanmıyorum. Böyle bir kullanım karşılığı vardır ya, bırak bu işleri böyle yapma bu işleri bırak derken gerçekten bırak ya... Bu yaşa geldin hala daha ortama göre, duruma göre, maça göre, stada göre, nabza göre... "

"Bırak abi bu işleri top oynayacağız"

"Yahu yapma. Böyle maç mı yönetilir ya! verdiğin penaltıyı geçtim, geçmeyim de hadi geçtim. Görmüyor musun abi Mesut'un tekmesi Crespo'nun tekmesi Szalai'nin üç dört kez görmesi gereken kartı var. Daha unuttuklarım da var. Beşiktaş tarafında da öyle mesela... Beşe bir gibi maç. Bırak abi bu işleri top oynayacağız! Top oynayacağız ya iki tarafta top oynayacak bırak bu işleri yeter."

"Emenike çıplak sahayı dolaşırken görmedim diye rapor etmiş adamsın"

"Sen ki Emenike çıplak sahayı dolaşırken görmedim diye rapor etmiş adamsın. Ders al artık ya hadi gençtin o zamanlar heyecanın vardı. Artık olgunsun senden daha olgunu yok bu ligde. Gerçekten ayıp izlerken ne düşünüyorsun ne hissediyorsun acaba! Bırak top oynayacaklar bir emek var, bir hafta çalışıyor takımlar. Çıkacak kim atıyorsa Berisha mı atacak Josef mi atacak bırak... Hele ikinci yarı o son on dakika inanılır gibi değil. Bir yerden bir yere taşıyor maçı. Bir yerden bir yere itiyor maçı göz göre göre... Böyle maç yönetilmez yeter artık ya sen gençte değilsin. Bırakın şu futbol ortamını rahatlatın ya."

#Ergin Aslan
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