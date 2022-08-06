Eren Elmalı: “Uyum sürecini çabuk atlattım”
Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı, transferi sonrasında takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ve uyum sürecini çabuk atlattığını ifade etti.
Spor 06.08.2022, 10:33 06.08.2022, 11:03
Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim"
Sezonun ilk maçının kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Elmalı, “Tüm takımı tebrik ederim, güzel başlangıç oldu. Cuma günü oynayacağımız maça odaklanacağız. Uyum sürecini çok çabuk atlattım. Çok güzel karşılandım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyoruz gibi karşılandık. Hocamız sürekli takım savunmasını aşılıyor. Sivasspor maçında da, bu maçta da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Eksik yönlerimiz olabilir ama bunları geliştirmeye çalışacağız” dedi.
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