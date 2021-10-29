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Erdoğan'dan Galatasaray maçı yorumu

Gaziantep FK'li futbolcu Doğan Erdoğan Galatasaray maçı için, "Motivasyonlu şekilde bu girdaptan çıkmamız daha kolay olur. O yüzden biz Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz" dedi.

Spor 29.10.2021, 16:06
Erdoğan'dan Galatasaray maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, 3 puan alarak çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

Erdoğan, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki haftadaki performanslarının iyi olmadığını söyledi.

Kötü performanslarının farkında olduklarını ifade eden Erdoğan, "Lig maratonunda bazen iniş ve çıkışlar oluyor. Galatasaray gibi büyük maçlar bu durumlarda önemli ve güzel. Motivasyonlu şekilde bu girdaptan çıkmamız daha kolay olur. O yüzden biz Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz. Galatasaray'ın ardından art arda galibiyetlerle puan durumumuzu yukarı çekmek istiyoruz." dedi.

"Maçta daha fazla savaşmamız ve galibiyet istememiz gerekiyor"

Erdoğan, bazen maçlarda istenmeyen durumların yaşandığını belirterek, bu durumun takımda birtakım olumsuzlukların oluşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Performans düşüklüğüne hiçbir sebep gösterilmemesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maçta daha fazla savaşmamız ve galibiyet istememiz gerekiyor. Bu durumu takım içerisinde iki haftadır görüşüp, konuşuyoruz. Son maçtan sonra birbirimizi sarmamız, yardım etmemiz gerektiğini konuştuk. Bunu Galatasaray maçında göstermek istiyoruz. Zorlu maçların motivasyonu farklı oluyor. Bazen 'bu kolay maç, dişimize göre bir rakip' dediğiniz zaman motivasyon düşüklüğü olabiliyor. Bazen fikstür zorluğu bazı takımlara güzel yansıyabilir. Bize de güzel yansıyacağını düşünüyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. 3 haftadır 11'de başlayıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

Erdoğan, teknik direktör Erol Bulut'un kendisine güvendiğini ve takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

#Doğan Erdoğan #Galatasaray
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