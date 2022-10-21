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Erden Timur'dan sert hakem açıklaması

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, hakem atamalarına sert tepki gösterdi. Maçlara aynı hakemlerin verildiğini ifade eden Timur, "Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız!" dedi. Erden Timur ayrıca her hafta bütün takımlara yapılan haksızların GSTV'de ekrana getirileceğini açıkladı.

Spor 21.10.2022, 08:38 21.10.2022, 16:24
Erden Timur'dan sert hakem açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Timur, hakem hataları ve atamaları hakkında sert ifadeler kullandı.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz"

"Bu toplantının ana gündemi baştan sona kadar 'adalet' olacak. Adalet demek herkes için adalet demek. Kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

"Bizim maçlarda VAR yok"

"Bugün yapılan VAR sistemi bilgilendirme toplantısında 'Hakemlerimizden VAR yokmuş gibi yönetmelerini söylüyoruz, izleyiciler de VAR yokmuş gibi izlesin' denmiş. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz zaten VAR'ın olduğunu bilmiyorduk. Bize söylenmiş herhalde bu."

"Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş"

"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten biliyorsunuz. Malum sadece bize 6 saniye kuralını uygulayan... Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar."

"Bu kurguyu yapanın başına yıkarız!"

"Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız! Atamalar yapay mı değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada."

"Ali Palabıyık yine maçımıza atanıyor"

"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız."

"Mete Kalkavan'a nasıl soruşturma açılmaz?"

"Bir hakem, rakip takım formasını giyip, nasıl Galatasaray'a karşı olduğunu gösterebilir? Sayın Mete Kalkavan ile ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Nasıl soruşturma açılmaz?"

"Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı"

"Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması... Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok."

"Karnımıza yumruk yemiş gibiyiz"

"VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Biz ekran başında hakem kararları karşısında karnımızdan yumruk yemiş gibi hissediyoruz."

"20 saniyede karar veriliyor"

"Icardi'nin pozisyonu oluyor, 20 saniyede korner kullanılıyor. 20 saniyede incelenip, karar veriliyor. Ancak tekrarı 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı ise 9. dakikada gösteriliyor. Bu kadar geç verilmesinin sebebi, en masum açıyı bulmak ve kamuoyunu hazırlamak. TFF, iki gün önce VAR odasında Icardi pozisyonunu inceledi. Kale arkasından gelen görüntü yok. Belçika'dan gelen yetkili penaltı diyor ve ondan sonra kale arkası işin içine giriyor. Her yanlış kararı, oradaki yapı, TFF Yönetimi'ne farklı şekilde lanse ediyor."

"Yayıncı kuruluş ile VAR aynı görüntüleri inceliyor"

"Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir."

"Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız

"Türk futbolunu bezdirdiniz, yeter! Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz başlıyor."

"İstatistiklerde lideriz nasıl penaltımız yok"

"Hücumda bir çok istatistikte lideriz. İstatistikleri bu kadar yüksek takımın penaltı pozisyonu nasıl yok? Biri bize anlatsın. VAR da asla devreye girmiyor. Bu saçmalığı kimse anlatmakla uğraşmasın."

"GSTV'de yayınlayacağız"

"Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız."

"Bizden korkun!"

"Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Korkun!"

"Galatasaray piyon için masaya vurmaz"

"Murat Ilgaz, VAR atamalarını yapan kişi. Galatasaray büyük camia, satranç tahtasındaki bir piyon için Galatasaray masaya vurmaz, vezir için şah için vurur, vurursa!"

#Erdem Timur
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