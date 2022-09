Erden Timur'dan çarpıcı açıklamalar: "Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer'e, Taylan'a, Atalay'a, giden herkese teşekkürler"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kulübün YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DURSUN BAŞKANIMIZ SAĞOLSUN GÜVENDİ"

"Dursun Başkanımız görevi dağıtırken benimle görüşmüştü. Birlikte sürece başladık. Sonra bir malum, medyaya çıktığı için, bir konu söz konusu oldu. Yönetim kurulunda başkan yardımcısıydım. Genç olduğumuz için bazen duygularımızla hareket ediyoruz. Başta başkan yardımcısıydım ama bazı şeyler olduktan sonra müsaade istedim. İşin içine girmemeyi istedim. O gece evime gelen insanlar oldu, Eray Ağabey 'Sen bize haksızlık ediyorsun, bizi yarı yolda bırakıyorsun' dedi. Kendi duygumda düşüncemde iddialıyım, haklıyım o an. Ben aslında yalnız bırakmıyorum. 'Bu kadar anlatıyorsan, muhakkak yalnız bırakıyorsun' dediler. 'O zaman Sportif A.Ş'ye gireyim' dedim. Yalnız bırakmış olmazdım. Önce başkan yardımcılığıydı, böyle oldu. Sportif AŞ'de de altyapıyla ilgilenecektim, A takımla ilgilenmek söz konusu değildi. Seçimden 5-6 gün sonra Dursun Başkanımız bu görevi tevdi etti, güvendi sağolsun."

"2017'de ilk sponsorluk da Dursun Başkan'ın dönemiydi. İlk o zamandı. Sonra öyle devam etti, farklı konularda falan. İnsan gönlü başka bir şey istiyor tabii. Hoşa giden duygular da oluyor. İnsanın tutkusunu gerçek olduğu değerde tutabilmesi için karşılıksızlığa ihtiyacı var. İster istemez çıkmayayım dedim. Geçen sezon basketbolun sorumluluğu verildi. Orada bize şey yapılıyordu, Erden Timur şöyle böyle. Aslında birçok kişi vardı. Basketbolu böyle yürütme fikri Sayın Burak Elmas'ındı. Takdir edilmesi gerekenler de var."

"Ben ön plana çıkıyorum. Yine basketboldaki gibi bu bir ekip işi. Birçok insanın emeği vardır. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Başta başkan ve yönetimdeki tüm üyelere. Sonuçta güvenip bize tam yetki verdiler. Sonra Okan Hocamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten gece gündüz çaba sarf etti. Oyuncu izledi, her şeyi yaptı. Mevcut takım işlerini yaptı. Her gece Ayhan Hoca, Emre, oyuncu izlendi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gece 4'lerden önce gidilmiyordu Florya'dan. Gece gece bize çay getirenler hakkını helal etsin, onlara da teşekkür ediyorum. Uğur Yıldız, Cenk Ergün çok önemli işler yaptı. 13 oyuncu alındı, 26 oyuncu gönderildi. 2 ayda her şey yapıldı."

"TRANSFER STRATEJİSİNİ ANLATMAK İÇİN ÇIKTIM"

"Toplumda bir güven bunalımı var. Birçok araştırmada da çıkıyor. Birbirine en az güvenen toplumuz. Bu kötü ve üstüne düşünülmesi gereken bir durum. Toplamda 3 kere televizyona çıktım. Biri maç sonrası hakem konusuydu. Diğeri transfer stratejisini anlatmaktı. Orada da gayem süreci belli bir nebze, bilebilecekleri kadar bilmeleri lazım. Geldiğimizde transfer sezonu başlamıştı. Dursun Başkan bana görevi tevdi etti. Torrent'in gidişi, Okan Hocamızın gelmesi, listenin oluşması. Liste yüzde 90-95 değişti, değişerek gitti. 2 ay 6 gün süremiz vardı. Mevcut bütçeyle de sabır gerekiyordu. Onu anlatmak için çıkmıştım. Belli bir zaman sonra nereye geldiğimizi söylemek için çıktım. O kadar."

"GALATASARAY İÇİN BİR TAŞI ALIP BİR YERE TAŞIYAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

"Marcao gitti. Bize para kazandırdı. Nelsson çok ciddi teklif aldı. Sacha Boey hakeze öyle. Eski yönetime de teşekkürler. Öncelikle Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular alındı. Taraftarlık duygusunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kimi zaman kızıyoruz, ediyoruz ama... Alpaslan Dikmen Ağabeyimizin çok güzel bir sözü var. Galatasaray için bir taşı alıp bir yere taşıyan herkese teşekkürler. Hatasıyla sevabıyla herkesi anlamak lazım. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ömer'e, Taylan'a, Atalay'a, ismini sayamadığım giden herkese teşekkürler."

TRANSFERLERİ NASIL YAPTILAR?

"İnsanların karar verme süreci, para değil sadece. İnsan kendisini karşı tarafın yerine koymalı. Bir kriterimiz vardı. Garanti oyuncularıma ihtiyacımız var strateji olarak. Garanti oyuncular şu demek? Sonra da şöyle bir kriter koyduk. Elit kulüplerin bir altı kulüplerden, 5 büyük ligdeki takımlardan 4-5 teklif alacak. Winner karakteri olacak, kupa için gelecek. Garanti oyuncu deyince ama daha çok parayı tercih eder, buraya gelir performans veremez. Önceliği para olmayacak oyuncu. Nasıl anlarsınız? Aynı paraya gelirse veya daha az paraya gelirse. Turnusoldür. Türkiye'de hep maaşı 2'yle 3'le çarpılmış. 4 sene 5 kontratlar verilmiş. Orada nasıl ikna ediyorduk bedellere? Aldığımız oyunculardan 4'ü, teklif edilen ve mevcut maaşların daha azına geldi. Bir tane 140 bin euro fazla verdiğimiz var. Diğerleri aynı maaşa geldi. Bu seneki yaş ortalamamızın geçen seneden 2 yaş düşük. Geçen sene de yaş ortalaması düşüktü"

"Aldığımız oyuncular içerisinde elit takımlardan teklif alan 2 oyuncu vardı. Bazı oyuncuların da tecrübeli olması gerekiyor. Elit takımlarda da 36-37-38-39 yaşında oyuncular var veya transfer edilen oyuncular var. Nasıl ikna ettik? Plan anlattık. İnsan vizyona, samimiyete, kararlılığa ikna olur. En önemlisi samimiyet. Samimiyetin dili, kültürü yok. Kalbe geçer. Rasyonalite çok önemli ama bir beyin 5 beyni ikna etmeye çalışırken; kalp, 1000 kalbi fetheder de gelir. Biz 5 yıllık bir plan koyduk. Biz tekrar Avrupa şampiyonu olacağız. Orta vadeli planımız bu. Yaptıklarımızı, çalıştığımız yerleri, organizasyonlarımızı, projelerimizi, yeni nesil profesyonel yapılanmamızı anlattık. Finansmanını anlattık. Her şeyi anlattık. Uzun sürüyor tabii."

"KARAKTER ANLİZİ YAPTIRDIK"

"Uluslararası şirketlerden karakter analizi yaptırdık transferlere. 15-16 sayfalık raporlar. Önemli oyuncular getirdik. Sonucunu da göreceğiz inşallah. Bir bu seneki stratejide gelecek sezonu da düşündük. Bu sezon garanti oyunculara ihtiyacımız vardı. Kolay değil, takım geçen sezon 13'üncü olmuş. Garanti oyuncularla da kısa süreli sözleşme imzalamamız lazım, seneye daha iyisi için. Yanlış bir şey yaptıysak da hemen dönebilelim. 4 oyuncumuzun sözleşmesi 1 yıllık. Bunlar da maaş olarak yüksek maaş alanlar. 30 yaşında olup Oliveira var 4 yıllık imzalayan, Porto ile de 4 yıllık sözleşmesi vardı. Maaşlar düştü. Bonuslar kısmı çok çok farklı. Çok ufak rakamlar. Uzama opsiyonları hep 20-25 maç ilk 11. 45 dakika koyduğumuz oyuncular var. Orada da şunun pazarlığını yaptık, uzatma dakikaları olmasın."

"GENÇ TRANSFERLERİMİZİ KİRAYA GÖNDERECEĞİZ"

"Hangi yaşta olursa olsun, hele son sözleşme yapılan yaşlarda 4-5 yıllık sözleşmeler isteler. En az 3 yıllık isterler. 1 yıllık sözleşmeler imzalamamızın nedeni gelecek yılı da planlamak. Gelecek yıl için çok önemli planlar yapıyoruz. Daha fazla detayımız var. Artık rakiplerimiz gibi 6-7 ay süremiz var bir sonraki yaz transferi için. Farklı stratejilerimiz var. Scouting anlamında farklı bir yapılanmaya gideceğiz. Yönetsel yapılanmada da farklı şeyler olacak. 7 ayrı bölgeye ayırıyoruz yurt dışını. Ona göre scouting olacak. Oyuncu analiz takibi farklı şekilde çalışacağız. Bunların izlenmesi bir software ile olacak. Başarı unsurları gelişecek, değişecek. Gelecek sezon alıp kiralayacağı oyuncular olacak. Genç transferlerimizi alıp başka kulüplere gönderip gelişimini izleyeceğiz. Böyle planlarımız var."

ALTYAPI SÖZLERİ

"Altyapıda uluslararası başarı kriteri, 2 yılda 1 a takıma oyuncu çıkarmaktır. Altyapısı örnek kulüplerde yılda 1 oyuncu altyapıdan a takıma çıkar. Altyapıda pilot kulüplerle, partner kulüplerle, besleyici kulüplerle orada da oyuncular oynatarak yükseltmek, geniş oyuncu ağına oyuncular eklemektir. Bu statüye getirdiğiniz zaman altyapıyı, a takımı, Benfica ve Porto seviyesine çıkınca gelmek isteyen oyuncu sayısı katbekat artıyor. Avrupa'da başka bir yere geliyorsunuz. Sadece Porto, Benfica değil. Fenerbahçe'nin geçen oynadığı Rennes de böyle. Altyapı reformu çalışması yapıyoruz şu an."

"Bir taslak çalışma hazırlıyoruz. Yakında bitiyor. Tüm yapılan, tüm model bu taslağa göre. Bir modeli alıp buraya uygulayamıyorsun. En önemli şey altyapıdır. Bu plan tam netleştiğinde herkesle paylaşacağız. Bu model sadece Galatasaray'a ait olsun istemiyoruz. Open source, açık kaynak olan şeyler vardır dünyada, Tesla gibi. Açık kaynak çalışan şirketler bile var. Bizim amacımız Türk futbolunu geliştirmek. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ileride tekrar hayal etmek istiyorsak, Türkiye'nin gelişmesi lazım. Avrupa derken az önce Avrupa Ligi, Konferans Ligi. 5 büyük lig değil Türkiye ile beraber 6 büyük lig olması lazım. Altyapı projesi bitmek üzere, zamanı yakındır."

"NİĞDE ANADOLU, GALATASARAY'IN KURUMSAL BÜNYESİNDE DEĞİL"

"Niğde Anadolu FK'de Galatasaray değil de Galatasaraylı iş insanları bir fon kurdular. Niğde'nin sahibi onlar. Herkes orada belli para koydu. Öyle devam ediyorlar. Galatasaray'ın kurumsal bünyesinde olan bir kulüp değil. Galatasaraylılar sahibi olduğu için oyuncu verirken Niğde'nin daha bir önceliği var."

"Futbolcu satmak için muhakkak ayrı bir pazarlama departmanı olması gerekiyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bizde öyle bir yapı yok. Doğru bir sistem kurmadığınızda şans eseri, çok çabayla yapmış oluyorsunuz. Buna bu sene çok eğileceğiz. Kısa zamanda her zaman başarı gelmez. Bu konuda kısa zamanda ne kadar olur bilmiyorum ama kısa zamanda da başarı gelir. Mali olarak güçlü olduğunuzda daha farklı olur. Biz de oyuncu isterken kulübün ihtiyacına bakıyoruz. İhtiyacı çoksa ona göre davranıyorsunuz."

"MUAZZAM BİR BİLİNİRLİĞİMİZ VAR"

"Hepimiz bunu biliyoruz ama insan şahit olunca daha çok hoşuna gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar objektif söylüyorum. 'Galatasaray çok büyük bir kulüp' diyor Roma, Juventus, Manchester City, PSG. Muazzam bir bilinirliğimiz var. Mali durumlardan ötürü bir şey var tabii ama Galatasaray büyüklüğü müthiş bir şey, hiç değişmiyor. Maddi olarak güçlenince oyuncuları daha yüksek fiyata satacağız."

"Belli liglerden oyuncular 30'a, 40'a satılabiliyor. Türkiye'de durum belli. Şu an çok çok zor bir şey. X bir ligden bakınca ona göre scout raporu veriyor. Zor bir yerde nasıl performans vereceği bilinmediği için ona göre bir değer veriliyor."

"BAZI TRANSFERLER KİLO VERDİRDİ!"

"Hangi oyuncular kilo verdirdi diyorsanız söyleyeyim. Emanet iş çok zor. Hata yaptınız başkasının parası, başkasının umudu. Sadece kendi umudunuz olsa kendiniz ödersiniz. Hayat ödetme, ceza ilişkisi değildir ama bunlar doğal süreçlerdir. 1 kişinin bile emaneti olsa aynı. Ben hep kendi işimi kurdum, kendi işimi yaptım. Ben vakıf işi de yapıyorum, bu onun gibi değil. Vakıfta hata yapsan bir daha para verirsin. Burada hata olursa ben öderim diyorum, Dursun Başkan da ikimiz öderiz, sen niye tek ödüyorsun diyor. Ben Galatasaray'da, şirketimdeki insanları da anladım. Düşünüyordum ama tam anlayamıyordum. Kilo verme durumum oyuncu transferiyle alakalı değildi. Emanetten ötürüydü. İnsan zaferden değil seferden sorumludur. O yüzden içim rahat. Çok rahatım. Tüm çabayı sarf ettim. İç huzur olarak emin değildim süreç içerisinde. Bazı transferlerin son ana kalması gerekiyordu, çünkü bütçe nedeniyle. Oyuncu da öyle. Başka yerden de teklifler vardı. Niye Premier Lig'den gelen teklifi geri çevirdiler? Çünkü, şampiyonluğa oynayan bir yere gitmek istiyor."

"SON 35 SEZONDA BENZERİ YOK!"

"Takımı nasıl buluyorum? Çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Gerçekçi konuşacağım. Alınmaca gücenmece yok. Oyun anlamında zamana ihtiyaç var. Atletizm anlamında öyle oyuncular da vardı istediğimiz ama garanti isimlere gitmemiz lazım. Atletizm anlamında gelişebilirdik. Atletik potansiyeli yüksek de olabilirdi. Orayı geliştirmemiz lazım. Her bölgede çok ciddi anlamda yedeklenmiş, kariyerli ve kabiliyetli isimlerle yedeklenmiş, 6-7 yıldız oyuncu aldı. Taa 12 sene öncesine gidip Drogba ve Sneijder vardı. Arada kaliteli, değerli isimler de vardı. Rakiplerimizin geçen sene kadroları da iyiydi, onlar daha da iyileştirdiler. 4 büyüğün, 4 büyüğünün de bu kadar şampiyonluk için iyi kadro kurduğu son 35 sezonda benzeri yok."

HAKEM AÇIKLAMALARI

"Sert tepki ve konuşma kısmının, şahsen söyleyeyim, ne kadar fayda verdiğini çok iyi tartmak lazım. Fayda mı veriyor, muhattap nezdinde neye neden olduğunu söyleyeyim. Koyun kendinizi TFF yerine. Olayı iyi algılatmak istiyorum. Karar vericiyle yüz yüze bakıyorsun, konuşuyorsun. Yüz yüzeyken eleştirin, her şeyi söyleyin. Sertlik, kararlılık, dirayet insanın yüzüne karşı gösterilir. Orada gösterdin. Çıkıyorsun dışarıda da esiyor, gürlüyorsun. Yapanlara bir şey demiyorum, herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. O insan, dışarıda kendi taraftarına mesaj veriyor diyor. O kişi ve insanlar nezdinde, samimiyetsiz bir tavır çiziyorsunuz. Peki hakemler ile ilgili ne yapmak lazım? Şunu göstermek gerekiyor. Tüm maçları analiz edip karşı tarafa anlatmanız gerekiyor veri ile. Her veriye, her noktaya, önemli önemsiz her şeye dikkat ediyorlar dedirtmek gerekiyor."

"Medyada Galatasaraylı olan çok az insan var. Burada uzun vadeli işler yapılması gerekiyor. Şunun samimiyetini ben hep sorgularım? Bağırıyor çağırıyor, Galatasaray'ın hakkını çok iyi savunuyor diyorlar. İnsan önce kendi vicdanına karşı sorumlu. Tepkiyle süreç yönetilmez. 'Sert tepki'nin yüzde 90'ı taraftara durumu göstermektir. Her şeyi yapıp da sonuç alamayınca taraftara durumu anlatırsınız. Şunlar bunları yaptık, böyle oldu dersiniz taraftara. En ufak hata da olsa, farklı bir konu da olsa dile getirmem doğru değil. Bu bundan sonra hata olmayacak değil. Oyuncular şunu da soruyor, hep böyle mi hakemler? Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Tabii ki daha da farklı çabalar olması, daha da sert tepki vermek gerektiğinde sonuca fayda edecekse veririz. Sonuca fayda etmeyecek bir şey kendini kurtarmaktan başka bir şey değil. Taraftar hep samimiyet arasın. Herkes samimiyet arasın. Samimiyet sonucu değiştirecek mi derseniz, bağırmak sonucu değiştirecek mi? Tepki gösterilecek zamanlar olabilir. Farklı yollar da deneyebiliriz. Federasyon da daha yeni. Onlar da özeleştiriler yapıp değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorlar. Onlara zaman vermemek de doğru değil. Geleceği de etkiler. Her şeyin belli bir süreden sonra sonucunu göreceğiz. Olumlu ve ya olumsuz."

"STADYUM SPONSORLUĞU İNŞALLAH NETİCEYE VARIR"

"Stadyum sponsorluğu konusunda birçok görüşme yapılıyor. İnşallah neticeye varır. Ben de olsun istiyorum."

FEGHOULI SÖZLERİ...

"Feghouli kendisi açıkladı hukuki süreç başlattı. Süreç o şekilde. Belli ödemeler yapılıyor. Bir sürü paralar ödeniyor. Yönetim, hepimiz cebimizden paralar veriyoruz. Burada yıllarca oynamış insanların belli şekilde daha özenli davranması gerekiyor. Onun tarafında ne oluyor, bilmiyorum. Durum öyle, kendisinin söylediği gibi."

ALAMADIĞI FUTBOLCU OLDU MU?

"Oldu, tabii ki oldu. 2 tane oldu. Ondan fazla da olmadı. Her gittiğimiz oyuncuyu aldık anlamı taşımıyor. Çok çok hayal isimlere bile körün taşı diye gittik. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. Kimse kimseden büyük değil. Herkes eşit. Herkese gidebilirsiniz, belli mi olur. Oldu ama isim vermem yanlış olur. O kadar çok isim dolaşıyor ki... Şu isimle ilgilenmiyoruz diyemiyorsun. İlgileniyor gibi görünüyorsunuz. Başka oyuncuyla pazarlık yaparken o haberin çıkması, bak alternatifin var gibi de işinize geliyor. O kadar çok dezenformasyon var ki. Basın mensupları da çok araştırmacı, inanılmaz. Haberi doğru bilmeleri de bize zarar veriyor. Adam da kendi görevini yapıyor. O kadar fazla isim çıkıyor ki ama yüzde 50'si bile doğru değil. Bazen menajerler de şey yapıyor."

"Bir oyuncu gelecek olduğu zaman ne zaman, hadi, trending topic falan hep zarar veriyor. Galatasaraylılar olarak o arzumuzdan ötürü işin uzamasına sebep oluyorsunuz ama bedelin artmadığı durum söz konusu değil. Biri için binlerce tweet atıldığı zaman o nasıl nazlanmasın, fiyat yükseltmesin. O işin doğal sonucu."

ARDA TURAN'A JÜBİLE

"Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylıdır. Galatasaray taraftarının her zaman sahiplenmesi, sahip çıkması gerekir. En kariyerli yerli futbolcudur ve gurur duymalıyız ki Galatasaraylıdır, altyapımızdan çıkmıştır. Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerde oynamış, Avrupa'da finaller oynamış. Teknik adamlık olarak Fatih Terim'dir, futbolculuk ta da en başarılısı Arda Turan'dır. Arda'ya jübileyi düşünüyoruz. Ayrıca Galatasarayımıza hizmet vermiş ve jübile yapmamış diğer oyuncularımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Hiçbir şey için geç değildir. Başka bir şey düşünüyoruz. Okan Hocamız da bu konulara çok önem ve değer veriyor."

"PİLOT TAKIM PROSEDÜRE KALDI"

"Neticelenmek üzere, büyük ölçüde neticelendirildi, prosedürüne kaldı. Bir takım ismi vermek doğru değil şu an. Galatasaray için bir altyapı anlamında pilot takım. Sadece 1 tane değil, başka takımlar da olacak. Başka coğrafyalarda takımlar olacak ki, oralardan da beslenebilesiniz. Dünyada herkesin bildiği City modeli var. Göztepe satın alındı mesela bu modelde. Galatasaray'ın bu işin Türkiye'de öncülüğünü yapması gerekiyor. Dünyada çok yeni değil ama yeni yeni gelişiyor. Galatasaray bu konuda Türkiye'de öncü olmalı."

HAGI HAYRANLIĞI

"Benim yaş grubum için bu sorunun cevabı Hagi'dir. Unutulamazdır. Hagi'yi geçen sezon Barcelona maçına davet etmiştik. Hagi'ye 'Başarı neye bağlı' diye sormuştum. Dedi ki 'Mantalite ve haddini bilmek'. 'Yetenek' dedim, bunların yanında 'Yetenek hiçbir şey' dedi. Bana çok öğreticiydi. Hagi büyük futbolcuydu. İzlemesi büyük keyifti."

"Galatasaray'ın toplam borcuna baktığınız zaman, yanlış olmasın ama 14-15 yıllık amatör branşlar zararının toplamı. Amatör branşlar önemli ama. Toplumsal görev diyoruz ya, amatör branşlar kamu görevi yürütüyor. Burada pozitif ayrıcalıklar ile, teşvikler ile, vergi kolaylığıyla amatör branşların desteklenmesi gerekiyor. 10 bin insan var orada. Tamamen kamusal bir iş. Burada rekabet ettiğinizde kurumların takımları var. Orada bambaşka bir şey var. Pazarlama bütçelerinin içinde, inanılmaz. Bankalar var. Aldıkları tek oyuncu, sizin tüm kadronuzdan daha pahalı. Tamamen pazarlama için yapıyorlar."

DEPLASMAN YASAĞI SÖZLERİ

"En güzeli, her iki takım taraftarının da tribünde olması. Sporda böyledir. Dünyada da böyle yasak nerede var bilmiyorum. Geçmişte yarı yarıya da müthişmiş. Bursa'da Fenerbahçe - Galatasaray maçı vardı basketbol, süperdi. Müthiş bir ambiyanstı. Asıl coşku ve tutku budur. Benim kişisel görüşüm, herkesin oraya gelmesi lazım. Her türlü birleşemeye ihtiyaç var. Bu işler, başlamakla olur. Olmaz diye düşünmemek lazım. Yola çıkmak gerekiyor sadece."

ADANA DEMİRSPOR MAÇI...

"Adana Demirspor geçen sene de iyiydi, bu sene daha iyiler ve liderler. Gaziantep, Konya'yla oynarken liderdiler. Bu hafta da devam ederiz inşallah. Lideri yenip lider olup, lider kalmak istiyoruz. Fikstürde hep iyi takımlarla oynadık. Buradan da iyi çıkıyoruz. Tabii ki gelişmeye ihtiyacımız var. İkinci devre daha rahat bir fikstürümüz olacak. Biraz zaman her şeyi düzeltecek. 13'üncü bir takımımız vardı. Öyle kıyas yapınca çok iyi bir gelişim var. Sürekli gelişmemiz lazım. Hiç 'tam olduk' demememiz lazım."

"Taraftar, çok büyük taraftar bizimki. Bizimki çok büyük taraftar. Çok sahip çıkmak gerekir. Bu yıl çok önemli. Tekrar Avrupa şampiyonu olmak için bu yıl başarılı, şampiyon olmak gerekir. Destek odur. Zor zamanda destek olmak gerekir. Hep böyle olmaz. Düşüşler de olur. Oyuncuları hep morallendirmek gerekir. 22-25 yaşında insanlar bunlar. Taraftardan rica ediyorum. Birileri siz iş yaparken, yanlış yaparken homurdansa o kadar fazla etkiler ki insanları. Kendimizi oyuncuların yerine koyalım. Bir geri pasta homurdanmayalım. Benim ricam, çok çok önemli ricam, buna dikkat edelim. Takım hep hücum etsin, gol atsın isteriz ama zaman vermek gerekir. Avrupa'daki başarılı hocalara, takımlara bakınca geldiğinde başarılı olan yok neredeyse. Taraftar olarak benim de şımarık…"

"ENİŞTEM GALATASARAYLI YAPTI"

"Babam Galatasaraylı. Beni Galatasaraylı yapan babam liberaldir aslında, herkesi düşüncesinde serbest bırakır. Beni eniştem Galatasaraylı yaptı. O zaman eniştem değildi aslında. Mersin İdmanyurdu maçlarına götürürdü beni. Onun sayesinde Galatasaraylı oldum. 7-8 yıl önce ilk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımda eniştemi aradım. Tüneli ilk o zaman gördüm. Benim açımdan çok duygulu bir zamandı. Teşekkür etmek için onu aradım. Her zaman ona minnettarım beni Galatasaraylı yaptığı için."

"ÖNEMLİ OLAN SEVGİ İKLİMİ"

"İlk başkanımızla, Dursun Ağabey ile konuştuğumuzda insanları birleştireceksek her şey bir anlam ifade eder dedim. Sonunda şampiyon oluyoruz falan ama sonunda ne oluyor, birbirimize sarılıyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta, en asıl nokta. Duygu hiçbir zaman planlanamaz, reflekstir. Duygunun sonunda ne yaşıyorsanız insanın amacı odur. Galatasaraylılık değerleri, her zaman toplumu önceller, gelişmesine katkı sağlar. Birçok branşı kuran kulüp. Ali Sami Yen Bey'in vizyonunu hepimiz biliyoruz. Toplumun da ihtiyacı şu an birleşmek, bir olmak. Malum bir kutuplaşma söz konusu. Dünyevi amaç, hiçbir zaman amaç olamaz. Bir insanın yola çıkma amacı sadece şampiyonluk ise değersiz olur. Şampiyonluk önemli ama önemli olan sevgi iklimini. Sevginin, samimiyetin ulaşmayacağı kalp yok. Farklı kültürlerde bile öyle."

"3,5 AYDA NE OLDUĞUNU HERKES GÖRDÜ"

"Bir başarı olduğunda sevgisiz, birleşme olmadan olduğunda değersiz oluyor. Gerçekten böyle olmadığında hiçbir başarı sürdürülebilir olmuyor. 3.5 ayda ne olduğunu herkes takip etti. Geçmiş dönem başkanlarımız, örneğin Adnan Polat Ağabey'in bir kırgınlığı vardı, Florya'ya geldi, maça geldi. Küsler barıştı. Sayın Burak Elmas geldi. Yetki genel kurulunda Sayın Başkanımızın fikri önderliğinde, geçmişteki ibrasızlıktaki herkesi kalben ibra etti. Buradan başkanımıza teşekkür etmek lazım. Çekişmeler olacaktır ama bir tek amaç olması gerekiyor, Galatasaray'ın çıkarları, başarısı."

