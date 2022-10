Erden Timur: "Biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbol hakem yapısında derin bir yapılanma olduğunu öne sürerek, haksızlığa uğrayan diğer takımları kendileriyle birlikte adalet adına mücadele etme çağrısında bulundu.

Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Timur, sarı-kırmızılı kulübün haksızlığa uğradığını düşündüğü maçlarla ilgili kimi verileri, sunum eşliğinde paylaşıp bir konuşma yaptı ve basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını cevapladı.

Toplantının ana gündeminin başından sonuna adalet olduğunu aktaran Timur, "Ve adalet dendiğinde zaten bu herkes için adalet demek. Kimsenin kendi tarafına eğip bükebileceği bir mekanizma değil hiçbir zaman. Kendimiz için veya başka takım için ayrıcalık istemiyoruz. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Bugüne kadar her şeyi veri ve matematikle inceleyerek söyledik, analizler yaptık. Burada da 15 tane başlık var. Hakem atamalarından, VAR, AVAR atamalarına kadar. Adalet demek, standart demek, her şeyin uyumlu olması demek." dedi.

Fenerbahçe'nin maçlarında, lehlerine dört kez, aleyhine ise bir kez VAR'a gidildiğine işaret eden Timur, "Galatasaray maçlarında VAR diye bir şey hiç söz konusu olmamış. Biz VAR odası varlığını Kayseri maçından sonra gördük. Golümüz iptal edildi, kurallara uygun olduğundan şüphe yok." diye konuştu.

- "Biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız"

Kendi maçlarına VAR hakemi olarak Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan'ın atanmasını eleştiren Timur, şöyle devam etti:

"Gaziantep maçındaki 6 saniye kararıyla tanınıyor Alper Ulusoy. Tüm kulüpler olarak inceliyoruz, diğer rakiplerimize baktığımızda böyle bir şey söz konusu değil. Demek ki bu iki hakemimiz, verilen görev ve talimatları, istenilen şekilde, o kadar doğru yerine getirmişler ki hiç VAR'a gidilmemesiyle nasıl bir talimat verildiği çok açık ortada. Bu başarılarından dolayı VAR'ı bu görevi en iyi yapanlara teslim etmişler.

AVAR'da ise 9 maçımızın 5'ine aynı hakem atandı. Diğer rakiplerimizde 4 maça atanan bile yok. Demek ki bu hakemimiz bundan önceki VAR'a atanan iki hakemimizden daha iyi talimatlara uymuş ki bizim maça vermişler, en ufak riske girmemek için. Burada bunun net bir kurgu olduğu açık bir şekilde ortada. Ortalama zekalı kimse, bile bile fark edilebilecek bu kadar açık gerçeği görmezden gelemeyeceği bir kurgu. Biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Bu konular böyle devam ettiği müddetçe sadece Galatasaray değil, diğer takımlar da haksızlığa uğruyor. Türk futbolunun bu hale gelmesinin nedeni bu. Amacımız Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek. Ama maalesef her sene mevzi kaybediyor, gerçek bu."

Hakem hatalarıyla ilgili, "Kimse bizim zekamızı hafife almasın, bu atamaların bariz bir şekilde yapıldığı net şekilde ortada." ifadesini kullanan Erden Timur, sunumunda, hakem atamalarında tutarsızlık olduğu iddiasına ilişkin geçmiş maçlardan veriler paylaştı.

- "Burada bir yapı var"

Kendilerine uygulanan disiplin cezalarının başka takımlara uygulanmadığından da bahseden Timur, "Bundan sonra hiçbir şeyin böyle olmayacağını bilmesini isteriz herkesin. Bağırarak konuşmayacağız, kararlılıkla konuşacağız. Haklı olan bağırmaz. Haklılığımızı sabırla, kararlılıkla, her ortamda, sistematik konularla ortaya koyacağız." görüşünü sundu.

Sunumunda lehlerine verilmeyen 10 pozisyonu anlatan Timur, şunları da dile getirdi:

"Ve hiçbir taraftarımızın, haksızlık karşısında hiçbir kimsenin Galatasaray'da camiadan herhangi bir kimsenin boyun eğmesini kimse beklemesin. Bu uzun bir yol. Bu yapı öyle 8-10 haftada kurulmadı. Uzun sürecek mücadele. Burada bir yapı var. Yeni seçilmiş federasyon birçok şey yapmaya çalışıyor. Biz de onlara böyle bir yapının neler yaptığını, onları da manipüle ettiğini söylüyoruz. Bizim için anlatma devri bitti, biz ilettik. Biz her şeyi artık paylaşacağız. Bu yol sabır gerektiriyor. Bir iki haftada hemen her şeyin değişmesini bekleyerek şey yapacaksak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Kararlılık ve yılmamak gerekiyor. Bu sadece bizim mücadelemiz değil. Son 5-6 yılda sürekli, 'insanlar kendi taraftarına şirin görünmek için beyanat veriliyor' deniliyor. Ses tonunu artırmak bu kararlılığın ifadesi değil. Kararlı insan rahat olur. Bizim neyi nasıl yapacağımız belli. Bundan sonra çok farklı bir boyutta yapacağız. Herkesten ricam birleşmek, bütünleşmek. Haksızlığı yaşayan her taraftan aynı zamanda rica ediyorum. Her hafta, her pozisyonda isyan çıkarma noktasının başlangıcına sebep olan insanlar, buna destek olan insanlar değildir. Mücadelenin başarısız olmasını isteyenlerdir. Herkes uyanık olmalı."

- "Bundan sonra herkesin, her şeyin ipliği pazara çıkacak"

Yayıncı kuruluşun de her pozisyonu vermediğini, kamera görüntülerinin VAR sistemine, yönetmenin kişisel tercihiyle sunulabildiğini ve görüntülerin kamuoyunun etkilenmesi adına istenilen şekilde oluşturulduğunu iddia eden Timur, "Burada bilinçli, kolektif, birlikte planlanmış, birlikte hareket eden, taksirle, kasıtlı hareket eden bir kurgu var. Kimse geri zekalı olduğumuzu zannetmesin, bu toplumu kandırdığınız yeter. Adaletsizliklerle toplumu bezdirdiğiniz yeter. Türk futbolunun gelişimi için bunların hepsi fark ediliyor. Bundan sonra herkesin, her şeyin ipliği pazara çıkacak, bu kadar net. 'Tesadüf, art niyet yok' deniyor. Bunun adı sabotajın tillahı. Bu bir savaşsa bu savaşı kendi menfaati için verenler değil ülke futbolunu düşünenler kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Galatarasay'ın ceza alanına atılan pas ve kilitli paslarda lider konumda olduğu, en fazla gol beklentisinde ise ön sıralarda bulunduğuna dikkati çeken Timur, başarılarının ön plana çıkarılmaması ancak bazı maçlardaki eksikliklerin söz konusu edilmesi nedeniyle medyayı da eleştirdi. Ceza alanında bu kadar çok pozisyona giren takımlarına penaltı verilmemesinden de yakınan Timur, haksızlığa uğrayan her kulübe kapılarını açacaklarını ve her hafta kulüp televizyonunda, hakem hatalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını da dile getirdi.

Erden Timur, "Futbol için adalet' diye olacak o programlar. Tüm haksızlığa uğrayan kulüplerin açık kürsüsü burası. Çünkü Galatasaray bu memlekete birçok sporu getirmiş öncü bir kurumdur. Adalet mücadelesi tek başına verilmez. Tüm sinsi hareketler, küçük akıllı, Türk futbolunu daha beter hale getirmek için bunu planlayanların nerede ne yaptığını göstermek için tüm mecralarımız açık. Herkes gelip istediğini konuşacak. Tüm hatalar, kasıtlı yanlışlar orada gün yüzüne çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

- "Suç mahalline katil gidermiş ya onun gibi bir şey"

Taraftarlarına da bahsettiği yapının ortaya çıkarılması için sabırlı olma çağrısında bulunan Timur, kendi açıklamaları sonrası Fenerbahçe'den yapılan açıklamayı nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Dur daha yeni başlıyoruz, heyecana gerek yok. Çok şey söylemeye gerek yok tabii. Anlamlı bulamadım. Suç mahalline katil gidermiş ya onun gibi bir şey. Biz açıklamamızı yaptık. Teşekkür ediyorum, demek ki sahiplendiler, demek ki kendilerini biliyorlarmış. Kendini bilmek de güzel bir özellik." yanıtını verdi.

Erden Timur, yabancı hakem isteyip istemediklerine yönelik soru üzerine "Bence çoğunluğu yabancı hakem olduğunda, yüzde 70 mesela, hakem sorununun çözüleceğine inanıyorum. Kalitede eksiklik olması o hakemin kişisel olarak üstüne gidilmesini gerektirmez bence ama sistemi eleştirmeyi gerektirir. Bunu çözmek için yüzde 70'ini yabancı hakem yaparsınız, sistemi böyle planlarsanız, kattıkları kalite artışıyla diğer yüzde 30 hakemin çıtasını da otomatikman yükseltirsiniz. Ayna gibi her şey belli olacak bu kez." diye konuştu.