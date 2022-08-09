Erden Timur: "Alexis Sanchez ile görüşüyoruz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adı İspanya'nın Sevilla takımıyla anılan Nelsson'a teklif olduğunu aktaran Erden Timur, "Nelsson'un kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum.' dedi. Ben ilk toplantıda, 'Misyonum, vazifem size hayallerinize ulaştırmak.' demiştim. O toplantıda, 'Hepimizin vazifesi birbirimizi hayallerine ulaştırmak.' da demiştim. Bizim de hayallerimiz var. Dün Nelsson'a onu söyledim. 'Hayallerimize o kadar inanmışız, inandırmışız ki şimdi müthiş bir kadro oluşturuyoruz. Sen de burada çok önemli bir parçasın.' dedim. Bu süreç daha devam edecek. Biz kalmasını istiyoruz. B planı da hazır." diye konuştu.

"Alexis Sanchez oyunculardan bir tanesi"

Erden Timur, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesini fesheden Şilili futbolcu Alexis Sanchez ve benzer kalitede oyuncularla görüştüklerini söyledi.

Transferde sürekli alternatifli bir listeyle görüşme halinde olduklarını aktaran Timur, "Alexis Sanchez oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncu ile görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda 4-5, bazen 6-7 oyuncuyla pazarlık halindeyiz. Bu oyuncular da hep benzer seviyede. Böyle pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara gidebiliyorsunuz. Bu sayı düştüğü anda kendinizi mahkum hissedebiliyorsunuz. Sanchez de görüştüğümüz, çok değerli ve büyük bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor." diye konuştu.

"Mertens, 6 gün bizi bekledi"

Lucas Torreira ve Dries Mertens'in getirildiği gün eski futbolcuları Arda Turan ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın da İtalya'da olduğunun hatırlatılarak, "Bu isimlerin transferleri ikna etmede etkisi oldu mu?" şeklindeki soru üzerine Timur, şunları kaydetti:

"Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Her zaman destek olmaya çalışıyor. Transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Esasında orada Arda'nın da tanıdığı başka bir futbolcu ile yemek yiyecektik. Onun için geldi. Torreira ve Mertens transferinde futbolcuların iknası ile ilgili değildi. Gitmeden sporcuların iknası tamamlanmıştı. Mertens, 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon avroluk net teklif vardı. Bizi tercih etmesi için birçok neden vardı ama Juventus'u tercih etmemesinde payeyi bize çıkarmamak lazım. Napoli-Juventus karşıtlığı var. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan bile fazla gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olan bir insan, kariyerini Juventus'ta sonlandırmak istemiyor. Mertens'e onun dışında birçok teklif vardı. Torreira'ya da çok büyük kulüpler teklif vermişti. Bu transferler için 20-25 gün uğraşıyoruz. Maaş konusunda bir sınırı geçmiyoruz. Şu an Mertens ve Torreira transferleriyle gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Oyunculara birçok ikna yoluyla gidiyoruz. Bunu yapmazsanız ancak parayla ikna edebilirsiniz. O yüzden uzun sürüyor. Torreira için Arsenal ilk 18 milyon avro ile başladı. En aşağı 15'e düşmüştü. 15 gün hiç düşmedi. Bazen sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi sabır yok. Sonunda işlerin başka bir noktaya geleceğini söylüyordum. Biz gitmeden Mertens ikna olmuştu ve sürecin bizden tarafa olan kısmını bekliyordu. Lucas da gitmeden 2 gün önce geleceğini söyledi. Bir gün önce de Okan hocama, 'Ben geliyorum.' diye mesaj attı. Menajerle ilgili basit bir şey söz konusuydu. Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. Arda'nın ve Murat Özkaya'nın orada olmasının konuyla ilgisi yok."

Erden Timur, transfer görüşmelerini sadece kendisinin yürüttüğünü belirterek, "Hepsiyle ben yürütüyorum. En ufak stratejik hata yapmamak çok önemli. Ancak bu başkalarının hata yapacağı anlamına gelmesin. Nakış gibi işlemek gereken süreçler olduğu için başka biri girdiğinde sorun olabiliyor. Karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. En ufak kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Seçimden sonra hayatım çok değişti ama mutluyum. 80 gündür gece saat 04.00'ten önce uyuyup, sabah saat 11.00'den sonra uyandığım gün yok." ifadelerini kullandı.

Futbolcuları ikna edebilmek için birçok kişiden destek aldıklarını vurgulayan Timur, "Bir insanı ikna edecek şey verdiğiniz bilgi ve data. Ancak en değerli şey samimiyet. Biz bir hayal kurduk. Onları ikna ederken kullandığım şey o. Biz, 'Yeniden şampiyon olacağız.' diyoruz. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. Galatasaray orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bu işin lamı cimi yok, başka yolu da yok. Tek başına yürütmemin sebebi bu samimiyeti ve inancı aktarabilmek. Avrupa'da oynamıyoruz, geçen sezon 13. bitirdik. Bu kadar zor durumda başka bir şeye ikna etmek için çok uğraşıyoruz. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz. Arda'nın geldiği oyuncu ile ilgili Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi." açıklamasını yaptı.

Yıldız transfer yapmaya devam edeceklerini aktaran Timur, Mertens ve Torreira'nın İstanbul'a getiriliş süreciyle ilgili, "Herkesin içi rahat olsun. Bugüne kadar herkes geçmiş transfer dönemlerini de düşünsün. Bu kadar yıldız oyuncunun aynı anda bir araya gelmişliği yok. Dolayısıyla bu böyle devam edecek. Gizemli olmak gibi bir çabam söz konusu değil. Tek amacım oyuncular ön planda olsun. Bizler görevimizi yapıyoruz. O yüzden orada sahne oyuncuların. Bizim orada işimiz de yok yerimiz de yok. Özel uçak maceralı oldu. 2.5 saat İtalya devleti izin vermedi. Sayın bakanlarımızı aradık. Sayın Süleyman Soylu'ya, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Devletimiz işi çözdü yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı. Uzun bir süreç oldu. Oyuncular harika oyuncular. Hepsi çok uyumlu, değerli oyuncular." ifadelerini kullandı.

"Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolda adaletin sağlanması için çalışacaklarını belirterek, "Manipülatif eylemlerle insanlnarın kandırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Timur, bu sezon hem hakemler hem medya hem de yayıncı kuruluşu yakından izleyeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Herkese güzel bir sezon diliyorum. Herkes amacına, muradına, hak ettiğine ulaşsın. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. İlk maçları izledik. Hakemlerle ilgili net bir şekilde bizim maçımızda da vardı. Biz bunları not edeceğiz. Bu sene farklı bakıyoruz. Her platformda bilimsel bir şekilde yer alacağız. Bir izleme ekibi oluşturuyoruz. Kendi maçlarımız ve diğer maçların pozisyon özetleriyle hazırlayacağız. Uluslararası herkesin kariyerine saygı duyduğu eski hakemlerden bir heyet oluşturup, her hafta bu şeyleri değerlendireceğiz. Sadece bizim maçlarımız değil, diğer maçları da değerlendireceğiz. Kamuoyu oluşturmak anlamında, denetlemek anlamında basının görevi çok mühim. İki günde şunları gördük, yayıncının pozisyon tekrarından, pozisyonu yakın tekrar sayısına kadar hepsinde adaleti ortaya çıkaracağız. Bundan sonra adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için üzerimize düşeni yılmadan yapacağız. İnsanın önce ülkesine sorumluluğu vardır. Ülkemize sorumluluğumuz gereği bu işte adalet için tüm bilimsel versiyonları ortaya çıkacağız. Bir gazetede şunu görüyorum, Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz şekilde çizginin üstünde bittiği belli olan bir şey, başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden manipülatif eylemlerle insanların kandırılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Her yerde her türlü şekilde. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Bunu da sadece kendimiz için değil. Bizim bu futbolu başka yere götürmemiz lazım. Değersel bir yaklaşımla Galatasaray bundan sonra hareket edecek. Bunu birlikte geliştireceğiz. Dün akşam karar verdim. Herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Tüm memleket zeki. Böyle eylemler yapılıyor. Bunun farkındayız. Biz her hafta pazartesi, salı bunları yayınlayacağız. Futbol için her yerde mücadele edeceğiz. Çıkarı için mücadele eden sonunda başarılı olamaz."