Erce Hatay yolcusu

Trabzonspor, 2019-20 sezonu başında Altınordu'dan transfer ettiği Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa ve İstanbulspor ile de görüşen hatta Kasımpaşa ile anlaşmaya yakın olan Erce, Hatayspor'un teklifi sonrası rotasını Akdeniz temsilcisine çevirdi.

Yaklaşık 7.5 milyon TL

Gelen bilgilere göre Hatayspor bu transfer için Trabzonspor'a yaklaşık 7.5 milyon TL ödeyecek. Trabzonspor, Erce'yi Altınordu'dan 390 bin Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Transfer görüşmeleri yapmak için izin isteyen Erce, Trabzonspor'un kamp kadrosuna dahil edilmemişti.