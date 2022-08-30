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Enner Valencia PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü ve Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'yı kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Spor 30.08.2022, 21:53
Enner Valencia PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Yukatel Kayserispor ve Arabam.com Konyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
#TFF #PFDK
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