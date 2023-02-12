Enkazdan 156 saat sonra çıkan Semih, Muslera'dan formasını istedi
Depremde enkazdan 156 saat sonra çıkarılan minik Semih, hayranı olduğu Muslera ile görüntülü görüştü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkazdan kurtarılan Semih İnce, arama kurtarma ekiplerinden su ve dondurma istedi.
Ekiplerin kurtarma esnasında rahatlatmak için hangi takımı tuttuğu sorusuna 'Galatasaray', en sevdiği futbolcu sorusuna ise 'Muslera' cevabını veren minik taraftar hayranı olduğu Muslera ile telefonda görüntülü konuştu.
Forma istedi
Hastaneye getirilen Semih’in enkazdan çıkartılırken yaşanan diyaloğunu haberlerden öğrenen Muslera, telefonda görüştüğü minik Semih'e “Semih geçmiş olsun nasılsın, ben kimim. Sen hangi takımı tutuyorsun” diye sordu. Semih ise, "Sen Muslera'sın. Galatasaraylıyım" cevabını verdi. Muslara ise "Maşallah Semih" diye cevap verdi. Daha sonra, "Bir isteğin var mı", diye soran Muslera'ya "Formanı istiyorum " cevabını alınca, "Hemen gönderiyorum” dedi.
Semih inve kardeşimizi @1_Muslera_25 ile görüştürdük formasıda yolda pic.twitter.com/GtAn2RRCvZ— Dinçer Azaphan (@dincerazaphangs) February 12, 2023
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