Enes Ünal serbest vuruştan attı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ın serbest vuruştan bir gol bulduğu maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.
Spor 12.09.2022, 00:45
Getafe, ilk yarınının son uzatma dakikalarında (Dk. 45+5) Enes Ünal'ın serbest vuruştan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ceza sahasının dışında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok iyi vuran Enes, bu sezonki ikinci golünü atmış oldu. İkinci yarıya da Carles Alena'nın golüyle (Dk. 48) başlayan ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı.
Real Sociedad, 50. dakikada Brais Mendez'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirse de ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi.
La Liga'da ilk galibiyetini alan Getafe, 4 puanla 18. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 7 puanla 11. sırada kaldı.
Kaynak: AA
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