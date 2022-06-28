Enes Ünal Juve'nin radarında

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus’un radarına girdi.

Geçtiğimiz sezon Getafe forması ile LaLiga’da güzel bir performans sergileyen milli futbolcu, İtalyan devinin dikkatini çekti. İspanyol basınında COPE’de yer alan habere göre serbest kalma bedeli 40 milyon euro olan Enes Ünal için Getafe, 25 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

2020 yılında İspanya ekibine transfer olan Enes Ünal, geçtiğimiz sezon 37 maçta, 16 gol ve 1 asistlik performansa imza atmış ve taraftarlar tarafından Getafe’de yılın futbolcusu seçilmişti.

Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal, 2015 yılında 18 yaşındayken Manchester City’ye transfer olmuştu. Milli futbolcu daha sonra ise Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid formalarını giydikten sonra Getafe’ye transfer olmuştu.