En hızlısı Hamilton ama pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

İlk iki antrenman seansında 2005 yılında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu geride bırakan Lewis Hamilton, lastiği ısındıkça derecelerini sıralama turunda da geliştirdi.

Sıralama turunun ikinci seansında 1.23.595 ile tur atan Büyük Britanyalı pilot, dünkü 1.23.804'lük zamanının altına indi. Hamilton, 1.23.082'lik süresiyle de ikinci seansın en hızlı ismi oldu.

Son seansta derecesini 1.22.868'e kadar çeken Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada bitirdi.

İstanbul Park'ta 1.24'ün altına inen ilk isim olan Hamilton, 1.23'ün altına inen ilk pilot olmayı da başardı.

Hamilton yarın 11. sıradan başlayacak

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aldığı ceza nedeniyle yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve pilotlar klasmanında Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Büyük Britanyalı pilot, güç ünitesindeki içten yanmalı motoru değiştirdiği için cuma günü 10 sıra geriden başlama cezası almıştı.

Sıralama turlarında 1.22.998 ile en hızlı ikinci tura imza atan Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, yarınki yarışta ilk cepten start alacak.

Şampiyonluk adayı Verstappen, ikinci cepte

Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 15 yarışın 8'inde pole pozisyonunu kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'da ikinci sıraya yerleşti.

Sıralama turlarında 1.23.196'lık derecesiyle en hızlı üçüncü turu atan Hollandalı pilot, yarın Bottas ile ilk çizgiyi paylaşacak.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise 1.23.706 ile sıralama turlarında 7. sırada kaldı.

Leclerc 4, Sainz 15. oldu

Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc, sıralama turlarını 4. sırada tamamlarken, İspanyol Carlos Sainz 15. oldu.

İkinci seanstaki son tur zamanıyla üçüncü seansa kalmayı başaran Leclerc, 1.23.265'lik süresiyle en hızlı dördüncü pilot oldu.

Güç ünitesini değiştirdiği için yarınki yarışa son sıradan başlayacak Sainz ise aracının yarış ayarlarını oturtmaya çalıştığı sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.

Yağmur beklentisi heyecanı artırdı

FIA'nın sıralama turları sırasında yüzde 100 yağış olacak uyarısını dikkate alan pilotlar, yumuşak lastikleriyle en hızlı derecelere ulaşmak için yeşil ışık yanar yanmaz piste çıktı.

Sıralama turlarının başında takım telsizlerinden 3 dakika içinde yağmur geleceği uyarısını alan ve bu baskıyla hızlarını artıran pilotlardan Max Verstappen aracının kontrolünü sağlamakta zorlanarak spin atarken, Hamilton'ın ilk tur zamanı pist sınırlarını ihlal ettiği için iptal edildi.

Pist şartlarının ağırlaşmadığı ilk seansta Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.24.585 ile en hızlı turu attı. Red Bull pilotu Max Verstappen +0.0007 farkla ikinci sırayı aldı.

Bu bölümde Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Haas'tan Nikita Mazepin, Williams'tan Nicholas Latifi ve McLaren'den Daniel Ricciardo elendi.

F1 Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından

Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamlamasına karşın içten yanmalı motorunu değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Büyük Britanyalı pilot, yarınki yarış öncesinde İstanbul Park Pisti'nde açıklamalarda bulundu.

Sıralama turlarının zorlu geçtiğini belirten 36 yaşındaki Hamilton, "Pist, tutuş açısından kesinlikle harika. Ancak yağmur nedeniyle hala nemli bölgeler vardı ve lastiklerin ısınması zaman aldı. Burada geçiş kolay değil. Yarın hepimiz aynı lastikle yarışa başlayacağız, üst sıralara yükselmenin zor olacağını düşünüyorum. Arkadaki düzlük oldukça uzun, neler yapabileceğimize bakacağız." diye konuştu.

İstanbul Park'a gelen yarışseverlerden övgüyle bahseden Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Çok iyi bir seyirci var. Umarım onlara yarın heyecanlı bir yarış izletiriz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşının cezası nedeniyle yarışa ilk sıradan başlayacak Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise, "Hamilton minimum cezayı aldı, ben ilk sıradayım. Yarın kendi yarışıma odaklanacağım ve iyi bir tempo yakalamaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, araç üzerinde yaptıkları çalışmayla dünkü antrenman seanslarına göre daha iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.

Yarışa ikinci cepten başlayacak Verstappen, "Düzlüklerde biraz zaman kaybettik, bunu düzeltmemiz gerekecek. Pist çok eğlenceli, özellikle de 8. virajda. Ancak lastik aşınması da çok yüksek. Yarın havanın nasıl olacağını ve yarışta ne kadar rekabet edebileceğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.