En beğenilen futbol takımı Galatasaray
Bilyoner'in yaptığı araştırmayla Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı. Buna göre Galatasaray, yüzde 27'yle en beğenilen futbol kulübü olarak görülüyor.
Türkiye'nin ilk çevrim içi bahis platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türkiye'deki taraftarlığın haritasını çıkarmak üzere bir araştırma yaptı.
Araştırma kapsamında, ilgilenilen spor dalları, taraftarı olunan spor kulüpleri, taraftarlık düzeyleri gibi başlıklar incelendi.
Türkiye'de 600'ü kadın toplam bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, en çok ilgilenilen spor dalında yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, yüzde 62 ile basketbol ikinci, yüzde 51 ile voleybol ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, buz hokeyi, snooker ile diğer spor branşları takip ediyor.
"Spor kulübü" denilince akla gelen ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 22 ile Beşiktaş, yüzde 3 ile Trabzonspor geliyor.
Araştırmada "Süper Lig'de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir?" sorusunun cevabı sırayla Galatasaray (yüzde 27), Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 21) ve Trabzonspor (yüzde 12) oldu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Tuzlaspor
|32
|45
|9. Adanaspor
|33
|44
|10. Samsunspor
|31
|43
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25