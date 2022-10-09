Emre Mor parlıyor

Fenerbahçe’de sezon başında transferi tartışmalara neden olan Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus’un elinde parlamaya devam ediyor. Fatih Karagümrük’te geri dönüş hikayesini yazmaya başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte her geçen gün performansının üzerine koyuyor.

Oyunu artık tek yönlü değil çift yönlü oynayan Emre Mor, sadece hücum yönüyle değil savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor. Emre Mor, AEK Larnaca maçında İsmail Yüksek ile birlikte en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten oyuncu olurken, en çok sahipsiz top kapan 2. isim olarak dikkat çekti.

Emre Mor transfer olduğunda “Kalıcı olup, milli takıma girmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Jesus yakından ilgileniyor

Teknik direktör Jorge Jesus da Emre Mor ile bire bir görüşmeler yapıyor. 25 yaşındaki oyuncunun topla dikine gitme ve adam geçme özelliklerinden memnun olan Jesus, taktik toplantılarda Emre’ye topsuz oyunda neler yapması gerektiğini anlatıyor ve savunmaya daha fazla destek olması gerektiğini vurguluyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un da Jorge Jesus ile görüşerek, Emre hakkında bilgi aldığı belirtildi. Jesus’un da olumlu sözler söylediği, Alman teknik adamın, Emre Mor’u A Milli Takıma çağırmayı düşündüğü belirtildi.