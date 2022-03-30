Emre Güral İtalya'ya transfer oldu
Son olarak Ankaragücü forması giyen forvet oyuncusu Emre Güral, İtalyan ekip Crotone ile anlaştı.
Spor 30.03.2022, 15:55
İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Crotone, forvet oyuncusu Emre Güral ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2020-21 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynayan Emre'nin ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
Alman kulüpleri Eintracht Frankfurt ve Greuther Fürth'ün altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Alanyaspor'un da formasını giydi.
Kaynak: AA
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