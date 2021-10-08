Emre Belözoğlu'ndan transfer harekatı! Fenerbahçeli futbolcuyu alıyor

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor.

Akşam'ın haberine göre; Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün devre arasında transferi için temaslara başladı.

Genç teknik adamın 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir yönetiminden onay aldığı ve Fenerbahçe'nin de transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş de Başakşehir'e gitmeye sıcak bakıyor.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlendiği dönemde Sinan Gümüş'ü Genoa'dan bedelsiz olarak sarı-lacivertli takıma kazandırmıştı.