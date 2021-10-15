Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş'a sürpriz: 3-2

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini Alex Teixeira ve Batshuayi atarken Başakşehir'in gollerini Okaka(2) ve Gulbrandsen kaydetti.

Maçtan önemli dakikalar

Karşılaşmadaki ilk şut ev sahibinden geldi. 6. dakikada Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Mert kurtardı.

12. dakikada Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Ceza alanı çaprazında topu alan Caicara'nın uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Beşiktaş akınında Josef uzaklardan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Berkay net pozisyonu değerlendiremedi

23.dakikada Beşiktaş savunmasında Welinton'un ayağı kaydı, topu alan Berkay bomboş durumda ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

Bu pozisyondan bir dakika sonra Beşiktaş net pozisyonu kaçırdı. Sağ kantta topla buluşan Rıdvan'ın ortasında Güven topa dokunamasa da savunma araya girmek isterken ters bir vuruş yaptı ancak kaleci volkan topu kontrol etmeyi başardı.

Okaka fırsatçılığını konuşturdu

40.dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca, sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasına yakım bir bölgeden vuruşunu yaptı, Mert'ten seken topu Okaka filelerle buluşturdu: 1-0

45. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida kale alanı içinde iyi yükseldi, onun kafa vuruşunda yerden seken top kaleci Volkan'da kaldı.

İlk yarı sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başladı. Larin, Necip ve Alex Teixeira oyuna girerken Oğuzhan, Atiba ve Güven oyundan çıkan isimler oldu.

İkinci yarı başladı.

51'de topla buluşan Larin'in vuruşunu kaleci Volkan yatara kurtardı.

Mert mutlak golü önledi

53.dakikada gelişen Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Chadli Mett ile karşı karşıya kaldı, Chadli'nin vuruşunu Mert kornere çeldi.

Volkan'ın hatası Teixeira'nın golü

59.dakikada Başakşehir kaleci Volkan topla buluştu Batshuayi'nin yüksek baskısı sonucu pas hatası sonrası Alex Teixeria golü buldu: 1-1.

Beşiktaş golü bulmasının ardından Başakşehir yarı alanında daha fazla topla buluşmaya başladı.

75. dakikada Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan sağ köşeye ayak içi şutunu Volkan Babacan kornere çeldi.

77'de bu sefer Başakşehir çok etkili geldi. Ceza yayının üzerinde topa vuran Tolga'nın şutunu Mert güçlükle kornere çeldi.

Okaka'dan ikinci gol

82.dakikada kendi alanından hızlı çıkan Başakşehir'de Gulbrandsen sağ kanatta topla buluştu. Savunmada büyük açık veren Siyah-Beyazlılar'ın kalesine Başakşehir 3 futbolcu ile geldi. Gulbrandsen'in ceza sahasına yerden ortasında Okaka skoru 2-1 yaptı.

3 dakikada 2 gol!

85.dakikada yine kontratağa çıkan Başakşehir'de bu kes ikinci golün asistini yapan Gulbradsen'den geldi ve skor bir anda 3-1 oldu.

Batshuayi farkı bire indirdi

90.dakikada Ghezzal ile savunma arasınd yaşanan pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi VAR kararı sonrası penaltı kararı verdi ve Batshuayi penaltıyı gol çevirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini Beşiktaş'a karşı almış oldu.