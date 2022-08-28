Emre Belözoğlu kendisinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Belözoğlu genç futbolcuya bir de tavsiyede bulundu.
Spor 28.08.2022, 15:36 28.08.2022, 15:42
Emre Belözoğlu, NTV'de katıldığı programda Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'le ilgili değerlendirmede bulundu.
"Benden daha iyi"
Belözoğlu, "Arda Güler benden daha iyi bir orta saha oyuncusu" dedi.
"Bir an önce Avrupa'ya gitsin"
Arda'ya tavsiyede bulunan Emre Belözoğlu, "Şu anki o hayallerinde yaşadığı ne varsa, bir gün karşısına çok karanlık yönleriyle çıkabilir. Türkiye'de çok acımasız bir ortam var. Bir an önce Avrupa'ya gitmesini isterim" ifadelerini kullandı.
31
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0