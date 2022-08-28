Emre Belözoğlu kendisinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı

Emre Belözoğlu, NTV'de katıldığı programda Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'le ilgili değerlendirmede bulundu.

"Benden daha iyi"

Belözoğlu, "Arda Güler benden daha iyi bir orta saha oyuncusu" dedi.

"Bir an önce Avrupa'ya gitsin"

Arda'ya tavsiyede bulunan Emre Belözoğlu, "Şu anki o hayallerinde yaşadığı ne varsa, bir gün karşısına çok karanlık yönleriyle çıkabilir. Türkiye'de çok acımasız bir ortam var. Bir an önce Avrupa'ya gitmesini isterim" ifadelerini kullandı.