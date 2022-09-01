Emre Belözoğlu canlı yayında Cem Dizdar ile tartıştı

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, ’gölge antrenörlük’ yaptığı gerekçesiyle Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu, UEFA müsabakalarında ‘teknik direktörlük’ yapmaktan men etti.

Kararın, yönetmeliklerde öngörülen kriterlerin yerine getirilene kadar geçerli olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili TRT Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Emre Belözoğlu, programın moderatörü Serkan Yetkin ve gazeteci Cem Dizdar'a yorumları nedeniyle tepki gösterdi.

Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birinci teknik adam gibi davranmamam için ceza aldım"

"Netenya maçından sonra UEFA'nın yazısı oldu. A Lisansımın olduğunu, yani birinci teknik adam gibi davranmamam için ceza aldım. Yardımcı hocalığa devam edeceğim yönünde cezaydı. Dört gün önceki maçta da kulübedeydim. Kulübede değilmişim gibi algı oluşturuluyor."

"Cem abinin benimle şahsi derdi var"

"Sizler de güzel konuşuyorsunuz. Avrupa'da devam eden takımın hocası yokmuş gibi konuşuluyor. Cem abi çok güzel anlatıyor. Benimle şahsi derdi olduğunu biliyorum. Futbolculuk dönemimden beri benimle derdi var. Benim sesimi kesmeyin, önce ben konuşacağım. Benim kimseyle şahsi problemim yok."

"Teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz!"

"Serkan Bey siz de Pro Lisansı olmayan bir teknik adam, teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz! Okan Buruk, Sergen Yalçın... Herkese bu haklar tanındı. Biz de bu yoldan geçeceğiz. Kibirli, 'Her şeyi yaparız' diyen insanlar değiliz."

"Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor"

"Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim."