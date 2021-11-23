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Emre Belözoğlu açıkladı: Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Hagi mi, Alex mi?" sorusunu yanıtladı. Belözoğlu, "Alex, Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcudur. Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu ise Hagi'dir" dedi.

Spor 23.11.2021, 15:24
Emre Belözoğlu açıkladı: Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu

Süper Lig'de Başakşehir'in başında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Genç teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bazen sahanın içine girmek istiyorum"

"Bugüne kadar çalıştığım bütün oyuncular, işlerini yerine getirdiği için saha içine girmeyi hiç düşünmedim. Ama bazen oyunun içinde olmak istediğim anlar oluyor."

"En büyük gücümüz, oyuncu kalitemiz"

"Başakşehir'e geldiğimde oyuncuların potansiyelinin farkındaydık. Küçük dokunuşlarla doğru yönlendirip karşılığını aldık. En büyük gücümüz, oyuncu kalitemiz oldu. Bu gelişimdeki en büyük pay, futbolcuların."

"Bir işi tek başınıza yapamazsınız"

"Çalışmış olduğum bütün teknik adamların bana katkısı oldu. Güncel teknik direktörlerle de görüşüp fikir alıyoruz. Bu, bir gelişim süreci. Bir işi tek başınıza yapamazsınız, iyi bir ekibinizin olması gerekiyor."

"Kuntz'a zaman vermek gerekiyor"

"Stefan Kuntz'u şahsen tanımıyorum. Bu kararı alanlar arasında Hamit Altıntop var ve çok değer verdiğim biri. Milli Takım'da kim olursa olsun destek olmamız gerekiyor. Zaman vermek gerekiyor. Milli takımlarda teknik direktörlük yapmak kulüpte yapmaktan daha zor."

"Hakkaniyetli bir insanım"

"Her konuda adil olmaya çalışırım. Oyuncu-teknik direktörlük yaptığım dönemde, kendimi oyundan çıkaracak kadar hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum."

"Şu an 20 yaşında olsaydım daha başka bir kariyerim olurdu"

"En çok futbolcu olmayı sevdim. Bende yeri bambaşka, benim hayalimdi ama teknik adamlıktan da keyif alıyorum. Futbolculuk çocukluk hayalimdi ve Allah da bana çok güzel bir kariyer nasip etti. Şu anki kafamı 20 yaşına geçirebilseydim, çok daha başka bir kariyerim olabilirdi."

"Visca'ya teklif yok"

"Edin Visca için şu an bize gelmiş resmi bir teklif yok. Ravil Tagir de Berkay Özcan da çok değerli oyuncular. Başakşehir, oyuncu gelişimi için çok değerli bir yer."

"Herkes maç kaybediyor"

"Dünyanın en iyi teknik adamları da maç kaybediyor hem de çok iyi oyuna rağmen. Biz de bunu yaşayacağız. İsterim ki kariyerim boyunca her maçı kazanayım."

"Hagi'nin katkılarını inkar edemem"

"Ben Galatasaray'da ilk oynadığımda 16 yaşındaydım. Hagi kadar diğer oyuncuların da üzerimde katkısı oldu. Fatih Terim de herkesi geliştirmek isteyen bir teknik adamdı. Hagi'nin katkılarını inkar edemem. Çok büyük bir profesyoneldi."

"Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu Hagi'dir"

"Hagi ve Alex kıyaslamasını insanlar soruyorlar. Birini diğerinin önüne koymak çok hakkaniyetli olmuyor. İnsanlar bunu başka yere çekiyorlar. Benim için ikisi de hep çok değerli olarak kalacak. Ama her zaman Hagi'yi çok başka bir yere koymuşumdur. Alex, Fenerbahçe tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu. Bence Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en büyük futbolcu da Hagi."

#emre belözoğlu #Başakşehir
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