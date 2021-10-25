Emre Akbaba sosyal medyada gündem oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadelenin 75. dakikasında 1-0 yenik duruma düştü. Fenerbahçe'ye golü atan ismin Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Emre Akbaba olması sosyal medyada gündem haline geldi.
Sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Emre Akbaba, Fenerbahçe deplasmanında takımının golünü attı. Milli futbolcu attığı golden sonra sarı lacivertli tribünlere koştu ve sevincini kayarak yaşadı. Bu esnada Fenerbahçeli taraftarlar Emre Akbaba'ya tepki gösterdi.
Bu gol aynı zamanda milli futbolcunun bu sezon attığı ilk gol oldu.
Emre Akbaba'nın attığı bu gole en çok Galatasaraylı taraftarlar tepki verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, kiralık gönderdikleri futbolcularının ezeli rakiplerine gol atması sonrasında sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı.
Emre Akbaba, Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak imza atmıştı. Milli futbolcu imza töreninde Alanyaspor'da göstereceği performansla Galatasaray'a geri dönmek istediğini açıklamıştı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Alanyaspor
|10
|20
|4. Fenerbahçe
|10
|19
|5. Karagümrük
|10
|18
|6. Beşiktaş
|9
|17
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2