Emre Akbaba sosyal medyada gündem oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Emre Akbaba, Fenerbahçe deplasmanında takımının golünü attı. Milli futbolcu attığı golden sonra sarı lacivertli tribünlere koştu ve sevincini kayarak yaşadı. Bu esnada Fenerbahçeli taraftarlar Emre Akbaba'ya tepki gösterdi.

Bu gol aynı zamanda milli futbolcunun bu sezon attığı ilk gol oldu.

Emre Akbaba'nın attığı bu gole en çok Galatasaraylı taraftarlar tepki verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, kiralık gönderdikleri futbolcularının ezeli rakiplerine gol atması sonrasında sosyal medyada binlerce mesaj paylaştı.

Emre Akbaba, Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıktan sonra Alanyaspor'a kiralık olarak imza atmıştı. Milli futbolcu imza töreninde Alanyaspor'da göstereceği performansla Galatasaray'a geri dönmek istediğini açıklamıştı.