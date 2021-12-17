Empoli 4 attı 3 yedi, turladı

Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona ile Empoli Marcantonio Bentegodi Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 18. dakikada Cancellieri, 86'da Ivan Ilic ve 88. dakikada Ragusa kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada La Mantia, 66 (Pen.) ve 70. dakikalarda Mancuso ile 74'te Bajrami attı.

Karşılaşmanın son dakikalarında Empoli'den La Mantia kırmızı kart gördü.

Hellas Verona turnuvaya veda ederken sahadan galibiyetle ayrılan Empoli adını son 16 turuna yazdırdı.