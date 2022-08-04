Emirhan İlkhan yuvadan uçtu

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi netleşti. Beşiktaş ile Torino arasında yaşanan restleşme sonrası yapılan son görüşmelerin ardından pürüzler giderildi.

EMİRHAN İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, Serie A ekibi Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Emirhan İlkhan, 4 yıllık sözleşmeye imza atarken, senelik 900 bin Euro kazanacak.

Kaynak: Sabah