Emirhan İlkhan'ın büyük üzüntüsü: Hata yaptı Inter kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 89. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada yer aldı. Torino'da ise milli oyuncu Emirhan İlkhan, 69. dakikada oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Inter 12 puana yükselirken, Torino 10 puanda kaldı.

Emirhan İlkhan'ın Inter maçı performansı

Torino'da performansı merak edilen Emirhan İlkhan, Inter karşısında süre bulduğu 21 dakikada başarılı bir performans sergilese de takımının yediği golde hata yaptı.

Ceza sahası içerisinde Brozovic'i kaçıran ve önünden geçen topa ayağına uzatamayan 18 yaşındaki futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.

Maçın son bölümünde ise girdiği hava topu müdahalesinde Emirhan'ın kaşı açıldı.