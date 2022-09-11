Emirhan İlkhan'ın büyük üzüntüsü: Hata yaptı Inter kazandı
Serie A'da Torino, deplasmanda Inter'e 1-0 yenildi. Konuk ekipte Beşiktaş'tan transfer edilen Emirhan İlkhan, mücadelede 21 dakika süre aldı. Yenilen golde hata yapan genç oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Emirhan İlkhan'ın Inter deplasmanındaki performansını haberimizden takip edebilirsiniz.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Inter, Torino'yu 1-0 mağlup etti.
Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 89. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada yer aldı. Torino'da ise milli oyuncu Emirhan İlkhan, 69. dakikada oyuna girdi.
Bu galibiyetin ardından Inter 12 puana yükselirken, Torino 10 puanda kaldı.
Emirhan İlkhan'ın Inter maçı performansı
Torino'da performansı merak edilen Emirhan İlkhan, Inter karşısında süre bulduğu 21 dakikada başarılı bir performans sergilese de takımının yediği golde hata yaptı.
Ceza sahası içerisinde Brozovic'i kaçıran ve önünden geçen topa ayağına uzatamayan 18 yaşındaki futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.
Maçın son bölümünde ise girdiği hava topu müdahalesinde Emirhan'ın kaşı açıldı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
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|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
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|4
|7
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|3
|6
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|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0