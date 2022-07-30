Emirhan İlkhan'dan transfer açıklaması
Serie A ekiplerinden Torino'nun transfer gündeminde olan genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.
"Ayrılabilmem için anlayış göstermelerini istedim"
Emirhan İlkhan, "Haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum" dedi.
"Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"
Süreç sonunda transferinin olup olmayacağını bilmediğini belirten Emirhan, "süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
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