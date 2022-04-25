Elneny, geleceği hakkında konuştu

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny'den transfer açıklaması geldi.



"6 yıldır bu kulüpteyim." diyen Mohamed Elneny, "Burası benim ailem. Arsenal benimle devam etmek isterse son ana kadar bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Kimin oynayacağına ben karar veremem ama Arteta'nın beni 11'e alması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Kaynak: NTVSPOR