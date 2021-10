Elmander'den Terim sözleri

Galatasaray'ın 2011-13 sezonlarında formasını giyen İsveçli eski futbolcu Johan Elmander, Sarı Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim için övgü dolu sözler kullandı.

"Çalıştığım en iyi teknik adam Terim"

TRTSpor'a konuşan Elmander çalıştığı en iyi teknik direktörün Fatih Terim olduğunu söyledi.

"Fatih Terim, çok iyi bir insan" diyen Elmander, "Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam" ifadelerini kullandı.

"Her zaman yüzde 100'ünü veriyorsun"

Kendisiyle özdeşleşen yüzü kanlı fotoğrafla ilgili olarak ise Elmander, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakat şekilde çok maç oynadım. Ateşler içinde maçlara çıktım. Takım için her şeyimi verdim. Beni sevmelerinin nedeni de bu. Bana kanlı fotoğrafımı gösteriyorlar sürekli. Ben de onları çok seviyorum. Galatasaray benim her zaman kalbimde özel bir yerde kalacak" diye konuştu.

2 sezon oynamıştı!

2011-2013 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Elmander çıktığı 61 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

Kaynak: NTVSPOR